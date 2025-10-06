Нідерланди внесуть 55 мільйонів євро до Світового банку для підтримки України
Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформ.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Схоофа, з 2022 року Нідерланди виділили 20,6 млрд євро на підтримку України, з яких 13,6 млрд євро – на військову підтримку.
"Разом із нашими фінансовими та юридичними внесками це свідчить про те, що Нідерланди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну та Близький Схід, а також працюють над цим. У цьому дусі ми сьогодні оголошуємо, що Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку. Для того щоб Світовий банк міг допомогти Україні, вона повинна покрити витрати на відновлення та реформи", – зазначив Схооф.
Раніше стало відомо, що Україна та Нідерланди домовилися завершити роботу й підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва дронів.
У липні повідомлялося, що Нідерланди анонсували виділення 300 млн євро на відбудову та зміцнення України у 2025-2026 роках.
