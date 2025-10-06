Україна та Нідерланди планують підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів

Індустрія дронів

Україна та Нідерланди домовилися завершити роботу й підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва дронів.

Про це йдеться у спільному коммюніке за підсумкам зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідно до Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, підписаної 1 березня 2024 року, нідерландська сторона підтвердила свою відданість подальшому наданню політичної, військової, фінансової та моральної підтримки Україні.

"Нідерланди та Україна підтвердили свою налаштованість співпрацювати в межах спільних оборонних проєктів. Сторони розширюватимуть співпрацю між своїми національними виробниками, зокрема з акцентом на сприянні спільному виробництву українського обладнання в Нідерландах. Було домовлено завершити роботу й підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва дронів", - сказано у повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна своєю чергою висловила глибоку вдячність Нідерландам за те, що ця країна стала першою, яка зробила внесок у механізм PURL для спільних закупівель американського озброєння з метою подальшого посилення оборонних спроможностей України.

Зеленський висловив вдячність своєму колезі за провідну роль Нідерландів у зміцненні протиповітряної оборони України, зокрема за передачу винищувачів F-16, систем Patriot із ракетами та іншого вкрай необхідного обладнання.

Читайте також: Схооф про використання заморожених активів РФ: ЄС та G7 мають поділяти ризики для Бельгії