Украина и Нидерланды планируют подписать меморандум о совместном производстве дронов

Индустрия дронов

Украина и Нидерланды договорились завершить работу и подписать Меморандум о взаимопонимании по совместному производству дронов.

Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами, подписанным 1 марта 2024 года, нидерландская сторона подтвердила свою приверженность дальнейшему предоставлению политической, военной, финансовой и моральной поддержки Украине.

"Нидерланды и Украина подтвердили свою настроенность сотрудничать в рамках совместных оборонных проектов. Стороны будут расширять сотрудничество между своими национальными производителями, в частности с акцентом на содействии совместному производству украинского оборудования в Нидерландах. Было договорено завершить работу и подписать Меморандум о взаимопонимании по совместному производству дронов", - сказано в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Украина в свою очередь выразила глубокую благодарность Нидерландам за то, что эта страна стала первой, которая сделала вклад в механизм PURL для совместных закупок американского вооружения с целью дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины.

Зеленский выразил благодарность своему коллеге за ведущую роль Нидерландов в укреплении противовоздушной обороны Украины, в частности за передачу истребителей F-16, систем Patriot с ракетами и другого крайне необходимого оборудования.

Читайте также: Схооф об использовании замороженных активов РФ: ЕС и G7 должны разделить риски для Бельгии