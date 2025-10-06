РУС
Украина и Нидерланды планируют подписать меморандум о совместном производстве дронов

Индустрия дронов

дрони

Украина и Нидерланды договорились завершить работу и подписать Меморандум о взаимопонимании по совместному производству дронов.

Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами, подписанным 1 марта 2024 года, нидерландская сторона подтвердила свою приверженность дальнейшему предоставлению политической, военной, финансовой и моральной поддержки Украине.

"Нидерланды и Украина подтвердили свою настроенность сотрудничать в рамках совместных оборонных проектов. Стороны будут расширять сотрудничество между своими национальными производителями, в частности с акцентом на содействии совместному производству украинского оборудования в Нидерландах. Было договорено завершить работу и подписать Меморандум о взаимопонимании по совместному производству дронов", - сказано в сообщении.

Украина в свою очередь выразила глубокую благодарность Нидерландам за то, что эта страна стала первой, которая сделала вклад в механизм PURL для совместных закупок американского вооружения с целью дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины.

Зеленский выразил благодарность своему коллеге за ведущую роль Нидерландов в укреплении противовоздушной обороны Украины, в частности за передачу истребителей F-16, систем Patriot с ракетами и другого крайне необходимого оборудования.

Читайте также: Схооф об использовании замороженных активов РФ: ЕС и G7 должны разделить риски для Бельгии

Нидерланды (1645) производство (546) дроны (4981) Дик Схооф (29)
зеля з кенією договір планує підписати. про постачання в зимовий період, з тамошньої рифтової долини. зимуючих в ній фламінго. президент кенії вже запрошений на шашлики, де й відбудеться ця визначна подія.
показать весь комментарий
06.10.2025 17:36 Ответить
Планують підписати Меморандум
показать весь комментарий
06.10.2025 17:46 Ответить
 
 