В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками.
Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:
- Exo Capitals,
- iTrade,
- Stakhova Invest.
Наразі в списку налічується 450 проєктів.
"Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства – за посиланням", – попередили в Нацкомісії.
Там також закликали повідомляти про підозрілі інвестпроєкти або випадки шахрайства.
Як повідомлялося, в квітні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
Того ж місяця НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 5 випадків.
У березні цей перелік збільшився на 5 кейсів, а у лютому НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів одразу 22 кейси.
