В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками.

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:

Exo Capitals,

iTrade,

Stakhova Invest .

Наразі в списку налічується 450 проєктів.

"Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства – за посиланням", – попередили в Нацкомісії.

Там також закликали повідомляти про підозрілі інвестпроєкти або випадки шахрайства.

Як повідомлялося, в квітні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

Того ж місяця НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 5 випадків.

У березні цей перелік збільшився на 5 кейсів, а у лютому НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів одразу 22 кейси.