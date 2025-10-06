Виробники одягу та взуття масово йдуть із Росії через фінансові проблеми

Рітейлери одягу та взуття продовжують згортати діяльність у Росії на тлі фінансових проблем.

Про це повідомила президентка Спілки виробників виробів легкої промисловості РФ Валентина Миронова, передає The Moscow Times.

"Вихід із нашого ринку компаній усіх розмірів, як малих, так і середніх та великих, йде з наростаючими темпами. 2025 року закрилися такі відомі компанії, як I'm studio, Mellow, Incity, Deseo, Just Clothes, Inspire Girls, чудовий бренд дитячого одягу Orby та інші", – заявила Миронова.

За її словами, основними причинами стали високе фіскальне навантаження, постійне зростання ціни оренди та витрат, конкуренція з маркетплейсами та сірим імпортом.

Тенденція до закриття – повного чи часткового – зберігається, "мінімум 30% підприємств працюють у мінус", наголосила Миронова.

"На нашому ринку ситуація моторошна: у виробництві одягу збитки зростають, рентабельність до активів (0,8%) практично нульова. У шкіряній галузі ситуація ще гірша – минулого року там закрилося 15 великих виробничих компаній (Francescj Donni, Romer, Obuv та інші), не кажучи про безліч дрібних", – констатувала Миронова.

Вона попередила, що заплановане збільшення ставки ПДВ з 20 до 22% у 2026 році лише погіршить становище представників галузі, збільшивши витрати приблизно на 6%.

"Подорожчають поставки нам усіх товарів та послуг – тканини, логістика, ЖКГ тощо. Зниження порога виручки для сплати ПДВ до 10 млн руб. торкнеться дизайн-студій, ремонтних ательє, торговців. Багато хто з них не зможе платити ПДВ і змушений буде закриватися", – вважає Миронова.

За її словами, і взуттєвикам, і швейникам "ледве вистачає грошей на підтримку виробництва": підприємства працюють на межі рентабельності або вже "проїдають накопичення". При цьому піднімати ціни вони не можуть, оскільки це призведе до падіння попиту через купівельну спроможність росіян, що погіршилася, а продати бізнес у легкій промисловості "зараз практично неможливо" з тих самих фінансових причин.

Миронова додала, що російські компанії розглядають "два способи виживання – або перенести виробництво в інші країни, як зробила Gloria Jeans, або піти в "тінь", у сірий сектор, працювати на чорний ринок".

Вона нагадала, що в Китаї, Узбекистані, Киргизстані нульове мито на ввезення тканин, тоді як у Росії – 20%. Також в останніх двох країнах ПДВ становить 12%, ПДФО – 10% і 12%, а податок на прибуток – 10% і 15% відповідно і немає мита на експорт готової продукції, тому вигідніше виробляти одяг та взуття в Узбекистані та Киргизстані, а продавати в Росії.

Миронова додала, що російський уряд знає про ці проблеми й створив комісію з розробки стратегії розвитку галузі до 2035 року, але поки вона як членкиня робочої групи не бачить "особливого бажання посадовців виправити хоча б дефекти держрегулювання, не кажучи вже про фінансову підтримку".

Раніше стало відомо, що російська компанія Gloria Jeans, яка випускає одяг і взуття, збирається закрити свій флагманський магазин у центрі Москви.

Перед тим стало відомо, що фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.

Також повідомлялося, що російський ринок виявився заповненим контрафактним взуттям: частка підробок у роздрібному продажі становить від 25 до 30%.