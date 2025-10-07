БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"єОселя": За три роки понад 20 тисяч родин отримали пільгових кредитів на житло на 34 мільярди

Які результати роботи програми пільгової іпотеки "єОселя"

За три роки роботи програми доступної іпотеки "єОселя" нею скористалися понад 20,3 тис. родин, а сума виданих кредитів склала 34,3 млрд грн.

Зокрема, з початку року програмою "єОселя" скористалися 5,5 тис. українців, які отримали пільгові кредити на житло на 10,2 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У тому числі за минулий тиждень було видано 203 кредити на суму 413 млн грн.

Так, кредити під 3% отримали:

  • 72 військовослужбовців та представників сектору безпеки;
  • 13 медиків;
  • 12 педагогів;
  • 3 науковці.

Крім того, кредити під 7% отримали 73 українців без власного житла, 26 внутрішньо переміщених осіб та 4 ветерани.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Традиційно, найбільше пільгових кредитів на житло видано у Києві (67) та Київській області (53), на третьому місці – Івано-Франківська область (16).

141 позичальник отримав кредит на житло першого продажу, з яких 38 – об’єкти на стадії будівництва. Ще 62 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Як повідомлялося, з 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

У серпні стало відомо, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.

житло (639) іпотека (381) кредит (3437) єОселя (36)
