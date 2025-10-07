"єОселя": За три роки понад 20 тисяч родин отримали пільгових кредитів на житло на 34 мільярди
За три роки роботи програми доступної іпотеки "єОселя" нею скористалися понад 20,3 тис. родин, а сума виданих кредитів склала 34,3 млрд грн.
Зокрема, з початку року програмою "єОселя" скористалися 5,5 тис. українців, які отримали пільгові кредити на житло на 10,2 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У тому числі за минулий тиждень було видано 203 кредити на суму 413 млн грн.
Так, кредити під 3% отримали:
- 72 військовослужбовців та представників сектору безпеки;
- 13 медиків;
- 12 педагогів;
- 3 науковці.
Крім того, кредити під 7% отримали 73 українців без власного житла, 26 внутрішньо переміщених осіб та 4 ветерани.
Традиційно, найбільше пільгових кредитів на житло видано у Києві (67) та Київській області (53), на третьому місці – Івано-Франківська область (16).
141 позичальник отримав кредит на житло першого продажу, з яких 38 – об’єкти на стадії будівництва. Ще 62 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
Як повідомлялося, з 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.
У серпні стало відомо, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи то: сектор безпеки?
А взагалі, ці 3% кредити повинні даватися тім хто їде жити у маленькі села, і тільки молодим родинам.
СБУ, Служби зовнішньої розвідки Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, працівники ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, детективи і старші детективи Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейські та члени їх сімей