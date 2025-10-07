"єОселя": За три роки понад 20 тисяч родин отримали пільгових кредитів на житло на 34 мільярди

За три роки роботи програми доступної іпотеки "єОселя" нею скористалися понад 20,3 тис. родин, а сума виданих кредитів склала 34,3 млрд грн.

Зокрема, з початку року програмою "єОселя" скористалися 5,5 тис. українців, які отримали пільгові кредити на житло на 10,2 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У тому числі за минулий тиждень було видано 203 кредити на суму 413 млн грн.

Так, кредити під 3% отримали:

72 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

13 медиків;

12 педагогів;

3 науковці.

Крім того, кредити під 7% отримали 73 українців без власного житла, 26 внутрішньо переміщених осіб та 4 ветерани.

Традиційно, найбільше пільгових кредитів на житло видано у Києві (67) та Київській області (53), на третьому місці – Івано-Франківська область (16).

141 позичальник отримав кредит на житло першого продажу, з яких 38 – об’єкти на стадії будівництва. Ще 62 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Як повідомлялося, з 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

У серпні стало відомо, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.