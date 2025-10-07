АМПУ оголосила тендер на закупівлю нафтозбірного судна для портів Дунаю після ударів РФ

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) оголосило закупівлю багатофункціонального нафтозбірного судна для посилення екологічної безпеки та технічної готовності дунайських портів.

Очікувана дата постачання – до 31 грудня 2026 року, повідомляє пресслужба Інституту Дунайських досліджень.

Закупівля проводиться в межах міжнародного проєкту RELINC за фінансової підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Оголошення розміщене в системі Prozorro, у тендерній документації також передбачена можливість будівництва на українських підприємствах.

Судно призначене для збору нафтопродуктів і сміття з поверхні води, виконання функцій буксира-кантовщика та участі в локалізації пожеж на суднах і портових об’єктах. Експлуатація передбачається в портах Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ.

