Через російські удари Україні потрібно збільшити імпорт газу на 30%, – Міненерго

Україна веде переговори з міжнародними партнерами про збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%.

Про це на брифінгу повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Укрінформ.

Вона нагадала, що ЄБРР уже виділив "Нафтогазу" 500 млн євро кредиту на закупівлю газу, ще 300 млн євро надав ЄІБ.

"Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу", – сказала Гринчук.

Вона уточнила, що додатковий імпорт газу планують переважно у жовтні-грудні, але розглядається можливість закупівлі пального також в інші місяці опалювального сезону.

Міністерка також обговорила з партнерами гуманітарну допомогу енергетикам у вигляді обладнання для ремонтів, зокрема для відновлення електромереж у прифронтових областях.

Як повідомлялося, у ніч на 5 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Під ударом опинилися цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону, повідомили у "Нафтогазі". Унаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування.

Минулої п'ятниці Росія також завдала комбінованого удару ракетами та безпілотниками по низці об’єктів газовидобутку. У "Нафтогазі України" назвали цю атаку на газовидобувну інфраструктуру найбільш масованою від початку війни, значна частина обʼєктів компанії пошкоджена, частина руйнувань – критичні.

В енергохолдингу ДТЕК також повідомили про удари по ряду об'єктів газовидобутку компанії "ДТЕК Нафтогаз" на Полтавщині, робота частина з них зупинена.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. З того часу частину потужностей вдалося відновити. Втім, Росія продовжувала регуярно обстрілювати газову інфраструктуру.