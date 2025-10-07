Миколаїв уперше з весни 2022 року отримав централізовану прісну воду. ФОТО

Миколаїв відновив централізоване постачання прісної води вперше з весни 2022 року.

Про запуск повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Зокрема, завершено будівництво магістралі загальною довжиною близько 136 км: прокладено дві нитки по 67,9 км, змонтовано та підготовлено до роботи насосні станції. Тривають роботи з благоустрою прилеглих територій і відновлення під'їзних шляхів.

"Новий водогін збудовано з урахуванням вимог безпеки та надійності: захищені насосні станції, підземні кабельні лінії, укриття для персоналу, резервні генератори і сучасне обладнання", – зазначив віцепрем'єр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Перші 5 тис. кубометрів води надійшли в міські мережі наприкінці серпня. Упродовж кількох тижнів фахівці поетапно проводили тестове заповнення системи, щоб перевірити обладнання та уникнути пошкоджень.

Новий водогін забезпечуватиме місто 120 тис. кубометрів на добу. Додатково інтегровані зрошувальні системи зможуть подавати агровиробникам Нової Одеси та Миколаївського району до 50 тис. кубометрів на добу.









Раніше повідомлялося, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що від 1 жовтня почне діяти договір на постачання електроенергії для подачі води новим водогоном в Миколаєві.

Кім наголосив, що це не означає, що воду можна буде вже використовувати, оскільки ще близько двох тижнів знадобиться для проведення досліджень.