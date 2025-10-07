БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фінляндія хоче ввести мита на весь російський імпорт, – МЗС

Фінляндія хоче запровадити тарифи на весь російський імпорт.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає TVP World.

"Фінляндія та Польща об'єднані не лише Балтійським морем, а й нашими спільними прагненнями зробити Європу безпечнішою та процвітаючою. Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці України та послабленні здатності Росії продовжувати свою агресивну війну", – написала Валтонен у соцмережі Х.

Як повідомлялося, в травні Фінляндія пропонувала запровадити тарифи на всі товари, що імпортуються з Росії до Європейського Союзу.

У червні фінська митниця почала розслідувати велику кримінальну справу щодо компанії зі сходу країни, яка у 2022-2023 роках постачала до Росії компоненти, що підпадають під санкції.

заборона (478) імпорт (2459) мито (888) росія (15272) Фінляндія (344)
Какой там вообще импорт может быть? Ну газ, нефть,...были. Может лес.
А загалом від кацапського краму відмовитись? Нє?
Мабуть, нє, бо урхо кекконен доволі довго (та не лише він) цілувався взасос з совєтами після війни. Карочє, сила є, волі немає.
Заборона та ембарго. Усіх. Тіки так.
