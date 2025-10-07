Фінляндія хоче ввести мита на весь російський імпорт, – МЗС
Фінляндія хоче запровадити тарифи на весь російський імпорт.
Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає TVP World.
"Фінляндія та Польща об'єднані не лише Балтійським морем, а й нашими спільними прагненнями зробити Європу безпечнішою та процвітаючою. Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці України та послабленні здатності Росії продовжувати свою агресивну війну", – написала Валтонен у соцмережі Х.
Як повідомлялося, в травні Фінляндія пропонувала запровадити тарифи на всі товари, що імпортуються з Росії до Європейського Союзу.
У червні фінська митниця почала розслідувати велику кримінальну справу щодо компанії зі сходу країни, яка у 2022-2023 роках постачала до Росії компоненти, що підпадають під санкції.
Мабуть, нє, бо урхо кекконен доволі довго (та не лише він) цілувався взасос з совєтами після війни. Карочє, сила є, волі немає.