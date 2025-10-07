Зеленський доручив уряду зберегти фіксовану ціну на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на газ для побутових споживачів.

Про це Зеленський заявив за результатами наради з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

"Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", – сказав Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У вересні перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком для стабілізації державних фінансів.

До того стало відомо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) – до 30 квітня 2026 року.

Перед тим в Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.