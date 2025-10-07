БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський доручив уряду зберегти фіксовану ціну на газ для населення

Зеленський пообіцяв збереження фіксованої ціни на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на газ для побутових споживачів.

Про це Зеленський заявив за результатами наради з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

"Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", – сказав Зеленський.

У вересні перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком для стабілізації державних фінансів.

До того стало відомо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) – до 30 квітня 2026 року.

Перед тим в Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

газ (8129) Зеленський Володимир (2589) тарифи (1384) ціни (3750) Тарифи на газ (725)
+11
та знаємо чим пахнуть твої доручалки. ще ціну на газ візьми під особистий контроль
07.10.2025 19:28 Відповісти
+9
Цар батюшка харошій
07.10.2025 19:30 Відповісти
+6
07.10.2025 19:58 Відповісти
Дрочів дрочів, як втомився - іншим доручив
07.10.2025 19:27 Відповісти
07.10.2025 19:49 Відповісти
та знаємо чим пахнуть твої доручалки. ще ціну на газ візьми під особистий контроль
07.10.2025 19:28 Відповісти
Цар батюшка харошій
07.10.2025 19:30 Відповісти
Ціни стій! Раз-два! Лохам, які поведуться на таке «доручення» нагадую, що ціни будуть стримувати нашими податками. Тобто перекладуть гроші з правої кишені в ліву і заявлять що вони потужно порішали з цінами на газ. Ще нехай цей всраний месія доручить уряду розмножити 2 рибини і 5 хлібин щоб прогодувати весь народ.
07.10.2025 19:32 Відповісти
При Ісусу Христосу нарід темний був...ну як ще їм можна було пояснити Основи Математичного Аналізу...
07.10.2025 19:37 Відповісти
ціна на газ буде та ж сама.Піднімуть ціну на транспортування газу.
07.10.2025 19:39 Відповісти
Теж чудова схема.
07.10.2025 20:48 Відповісти
Цікаво, а хто мав платити за газ, якщо ціна підніметься ?
07.10.2025 19:37 Відповісти
та чо встидатися? давай як бульбафюрєр: "цєньі нє павьішать!"
07.10.2025 19:52 Відповісти
07.10.2025 19:58 Відповісти
зеленский приказывает солнцу днем светить а ночью нет!
07.10.2025 20:08 Відповісти
Зе іде на вибори ?
07.10.2025 20:43 Відповісти
Так може нехай домовиться про європейські зарплати і не доаедеться нічошл піднімати
07.10.2025 21:09 Відповісти

