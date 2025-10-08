ЄБРР може виділити кошти на закупівлю додаткових обсягів газу напередодні зими, – Марченко. ФОТО

Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з віцепрезидентом ЄБРР Маттео Патроне, керуючим директором Банку в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та іншими представниками.

Сторони обговорили портфель проєктів у держсекторі та приватному секторі, бюджетні потреби України на 2026 рік і пріоритети фінансування, зокрема підтримку енергосистеми, повідомляє пресслужба Мінфіну.

До зустрічі долучилися заступниця міністра Ольга Зикова, заступник з євроінтеграції Юрій Драганчук та урядовий уповноважений з управління держборгом Юрій Буца.

"Наразі обговорили з ЄБРР можливість залучення додаткового фінансування для закупівлі газу для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026. Це нагальний пріоритет на тлі посилення атак росії на потужності НАК "Нафтогаз" та енергосистему України загалом", – сказав Марченко.

Окремо обговорили варіанти покриття потреб у закупівлі газу за участі інших донорів і можливість залучення коштів під гарантії ЄС.

Читайте також: Зеленський про удари РФ по газовій інфраструктурі: Видобуток складно захистити, потрібно шукати гроші на імпорт газу

Зазначається, що у 2022-2025 роках ЄБРР вже надав майже 1 млрд євро на екстрені закупівлі газу для опалювальних сезонів 2022-2026 років. Також у 2025 році "Нафтогаз" уклав з ЄБРР кредитні угоди на 770 млн євро: 500 млн – під гарантії Європейської комісії, 270 млн – під державні гарантії України. Банк від початку повномасштабної війни інвестував понад 8 млрд євро у проєкти відновлення критичної інфраструктури.

Як повідомлялось, через російські удари Україні потрібно збільшити імпорт газу на 30%. Міністерка енергетики Світлана Гринчук уточнила, що додатковий імпорт газу планують переважно у жовтні-грудні, але розглядається можливість закупівлі пального також в інші місяці опалювального сезону.