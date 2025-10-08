Підприємці зможуть отримати від держави 30% компенсації витрат на розведення риби. Які умови?

Відсьогодні, 8 жовтня, у Державному аграрному реєстрі почався прийом заявок на отримання державної компенсації на вирощування рибопосадкового матеріалу (малька риби) виробникам, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, прийом заявок триватиме до 1 листопада 2025 року включно.

Програма передбачає надання державної підтримки за наступними напрямами:

часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу з метою його подальшої реалізації;

часткове відшкодування до 30% вартості на придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм із метою виробництва товарної продукції (без урахування податку на додану вартість).

Відшкодування можуть отримати юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, та фізичні особи – підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби відповідно до законодавства, у яких аквакультура (рибництво) є основним видом економічної діяльності.

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці мають бути зареєстровані та провадити свою діяльність на території України, крім тимчасово окупованих територій (Автономна Республіка Крим та Севастополь) та територій, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого наказом Мінрозвитку, та для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

Як повідомлялося, на початку жовтня Держрибагентство провело перші закупівлі малька для зариблення водойм, що фінансуються з коштів від продажу прав на промисловий вилов, проте успішними виявилися лише 2 з 5 процедур.

У вересні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження порядку функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство".

Нагадаємо, у 2024 році виробництво продукції аквакультури в Україні зросло майже на 22% – до 18 621 тонни.