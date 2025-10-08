Швейцарія обмежить надання захисту для українських біженців із західних областей. Про які регіони йдеться?

Федеральна рада Швейцарії вирішила з 1 листопада цього року обмежити надання статусу захисту (Status S) для українських біженців, що приїжджають із семи західних областей України.

Як пише Європейська правда з посиланням на SRF, оскільки в Україні "стійка стабілізація в середньостроковій перспективі не видається реалістичною", швейцарський уряд і надалі надаватиме українцям статус захисту.

Проте парламент Швейцарії вимагав розрізняти регіони України, повернення до яких вважається прийнятним, і тими, куди повернення є неприйнятним.

Таким чином уряд Швейцарії виконує цю вимогу і вважає прийнятним повернення українців до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Нові правила набудуть чинності з 1 листопада цього року. Ті, хто вже отримав статус захисту, не підпадають під нові обмеження.

Федеральна рада також вирішила, що статус захисту буде скасовано не раніше початку березня 2027 року.

Як зазначається, серед біженців, які зараз перебувають у Швейцарії та мають статус захисту, лише трохи більше 10% походять із тих регіонів, які федеральна влада Швейцарії нині вважає безпечними.

Державний секретаріат з питань міграції (SEM) і надалі перевірятиме кожну заяву українців індивідуально. Якщо SEM відхилить клопотання про захист, оскільки особа походить із регіону, куди повернення вважається прийнятним, буде ухвалено рішення про видворення.

Якщо ж у конкретному випадку виконання такого рішення виявиться юридично неможливим або індивідуально неприйнятним, особу тимчасово залишать у Швейцарії.

Українці, які за новими правилами більше не зможуть отримати статус захисту, можуть подати заяву про надання притулку. Крім того, вони можуть виїхати до однієї з країн Європейського Союзу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наприкінці вересня стало відомо, що Європейський Союз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Так, Рада ЄС оприлюднила рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.