"Енергоатом" за 260 мільйонів відремонтує один із найбільших у світі баштових кранів

"Енергоатом" 2 жовтня за результатами тендеру замовив приватному підприємству "Тех-Маш" ремонт баштового крана за 260,13 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, до жовтня 2026 року на проммайданчику замовника мають виконати відновлювальний ремонт баштового крана KROLL K-10000.

Це спеціальний пересувний рейковий баштовий поворотний кран із горизонтальною стрілою, вироблений у 1986 році компанією KROLL Cranes (Данія). Він призначений для підйому і переміщення важких та великогабаритних вантажів при будівництві енергетичних об'єктів і має вантажопідйомність до 240 тонн.

За даними профільного видання Cranes Today, це рекордний по вантажопідйомності баштовий кран у світі.

Такі крани виготовляли в Данії до 1986 року, їх було виготовлено 15 штук – два для США і 13 – для СРСР. Один із них був установлений на будівництві третього енергоблока Хмельницької АЕС.

Аванс у розмірі 30% загальної вартості сплатять протягом місяця після укладення договору під банківську/страхову гарантію повернення авансу, а решту – протягом місяця після надання послуги. Гарантійний строк складатиме рік, а строк служби – 10 років.

У 2022 році "Енергоатом" замовляв технічне діагностування KROLL K-10000 на ХАЕС.

Компанія отримала нинішнє замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Вона зробила це з другої спроби, бо першого разу її відхилили. Для участі в тендерах необхідно було принести аналогічний договір про капітальний ремонт баштових кранів або промислових машин чи механізмів з вагою не менше 600 тонн і стрілою довжиною не менше 60 м на енергетичних чи промислових об'єктах.

"Тех-Маш" приніс договір із ПрАТ "Центральний ГЗК" за 2024 рік про капітальний ремонт механічної частини екскаватора ЕК-10/70 зі стрілою довжиною 70 м і вагою 630 тонн. На першому тендері замовник вирішив, що предмет договору не є аналогічним предмету закупівлі, а на другому його все влаштувало.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Власником і керівником кременчуцького "Тех-Маш" (Полтавська область) є місцевий житель Володимир Вязовський, якому також належить ТОВ "Темпагробудінвест". Це перший великий підряд підприємства через "Прозорро", адже раніше воно лише продало КП "Спецеко" (Горішні Плавні, Полтавська область) щебню на 259 тис. грн. До заснування "Прозорро" в 2016 році, а саме в 2014 році, фірма отримувала підряд ДП "Укрвуглереструктуризація" стосовно робіт на ДП "Бурвугілля" вартістю 39,37 млн грн.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" 18 вересня замовив компанії IPU-International Industrieausrüstung Vertriebs GmbH (Австрія) запчастин на 620 тис. євро.

Нагадаємо, в липні "Енергоатом" у зв'язку з реорганізацією компанії – зміни форми правління з державного підприємства до акціонерного товариства – отримав документи, які дозволяють надалі забезпечувати безперервну роботу атомних енергоблоків.