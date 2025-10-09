Світові ціни на нафту падають після заяви Трампа про перемир’я в Газі, – Reuters

Ціни на нафту знизилися, оскільки домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо першої фази плану завершення війни зняла частину геополітичної премії.

Станом на ранок четверга ф'ючерс на Brent дешевшає на 0,51% – до $65,91 за барель, на WTI – 0,61%, до $62,17, повідомляє Reuters.

"WTI торгується слабше через зменшення геополітичної премії ризику", – зазначив Келвін Вонг, старший аналітик OANDA.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо припинення вогню й обміну заручниками. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликає уряд для затвердження угоди.

Побоювання ескалації на Близькому Сході підтримувало ціни на нафту. Водночас ОПЕК+ у неділю погодила з листопада підвищення квот на видобуток лише на 137 тис. барелів на добу, що послабило страхи профіциту.

Зміцнення долара проти єни та євро загалом також тисне на товарні ціни – нафта, номінована в доларах, дорожчає для інвесторів з іншими валютами. У середу котирування додавали близько 1%, реагуючи на застій у мирних переговорах щодо України та збереження санкцій проти Росії.

За даними EIA, сумарне тижневе споживання нафтопродуктів у США зросло до 21,99 млн б/д – максимуму з грудня 2022 року.

Читайте також: Посли ЄС домовилися про заборону російських нафти й газу з 2028 року. Словаччина та Угорщина проти

Темпи накопичення світових запасів також сповільнилися – плюс 8 млн барелів за тиждень, найменший приріст за п’ять тижнів. Аналітики припускають, що короткострокова динаміка залишатиметься чутливою до новин про перемир’я та курсові рухи долара.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту продовжують зростати, оскільки ринок адаптувався до меншого за очікування збільшення квот на видобуток ОПЕК+ у листопаді, що частково знизило побоювання щодо надлишку пропозиції.

"Ринок у ціновому "лімбо": одна сторона очікує профіциту, інша – що нарощення буде повільнішим, ніж передбачалося", – зазначав Емріл Джаміл, старший аналітик LSEG Oil Research.