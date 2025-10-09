Інвестиції під час війни: "Метінвест" Ахметова вклав $90 млн у розвиток української промисловості за пів року

Група "Метінвест" інвестувала у розвиток української промисловості у першому півріччі 2025 року $90 мільйонів.

За цим показником "Метінвест" увійшов до топ-10 найбільших і найуспішніших компаній-інвесторів України за версією видання dsnews.ua, яке відзначило компанії, чиї інвестиції створюють відчутний ефект не лише для акціонерів, але й для держави – сприяють відновленню економіки, розвитку інновацій, людського капіталу та безпеки країни.

За підрахунками укладачів рейтингу, загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні торік зріс на 35% і становив понад 534 млрд грн. Лише за перше півріччя 2025 року українські компанії інвестували 280 млрд грн – майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Майже чверть цих вкладень припадає саме на промисловість.

Зокрема, "Метінвест" залишається одним із найбільших приватних інвесторів в Україні, попри повномасштабну війну та втрату ключових активів у Маріуполі. У 2024 році компанія спрямувала $251 млн на капітальні інвестиції, причому 90% цих коштів залишилися в Україні. Вони були вкладені у виробництво, ремонт і модернізацію обладнання, підтримку технологічних процесів, розвиток енергетичних рішень і підвищення безпеки праці.

У 2025 році "Метінвест" за перше півріччя вклав $90 млн, а до кінця року планує інвестувати $293 млн. Основну частину коштів спрямовано на підтримку стабільної роботи гірничо-збагачувальних комбінатів і металургійних підприємств, а також на зміцнення енергетичної безпеки.

Читайте також: Бюджет України втрачає $900 валютного виторгу на кожній тонні експортованого металобрухту, – "Метінвест"

Зокрема, у 2025 році компанія провела масштабні капремонти на "Каметсталі": загальний обсяг інвестицій у підприємство сягнув майже $29 млн. На "Запоріжсталі" у модернізацію вкладено понад $6 млн, на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті – близько $19 млн, а на Центральному ГЗК – $3 млн.

Значні інвестиції спрямовуються також на підвищення енергетичної незалежності. Так, у 2022-2024 роках "Метінвест" придбав понад дві сотні дизельних генераторів загальною потужністю 23 МВт, а також модернізував власні парові генерації потужністю 89 МВт. На "Каметсталі" запущено пілотний проєкт із використання газової генерації, а в планах – нові газопоршневі установки та проєкти з будівництва сонячних електростанцій.

Також "Метінвест" активно інвестує і в людський капітал. Група заснувала перший приватний технічний університет в Україні – "Метінвест Політехніку". З 2022 року в розвиток освіти вкладено близько 570 млн грн, з яких 513 млн грн спрямовано на створення сучасної матеріальної бази університету.

Паралельно розвиваються технології штучного інтелекту: ІТ-компанія Metinvest Digital створює рішення для оптимізації виробництва та контролю якості. Наприклад, система ForgeCheck виявляє дефекти металу на ранніх етапах, а платформа SPAIS допомагає запобігати порушенням техніки безпеки на виробництві.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року "Метінвест" вклав більше 28 млрд гривень інвестицій в українську економіку. Крім того, компанія від початку повномасштабного вторгнення надала Україні загальної допомоги на 9,2 млрд грн. Із них 5,2 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.