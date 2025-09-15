"Потрібні гарантії безпеки та відкриті ринки": Голова "Метінвесту" розповів про головні умови для інвестицій в Україні

Головними умовами для відновлення інвестицій в Україну є гарантії безпеки та відкритість зовнішніх ринків.

Про це генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков розповів в ефірі бізнес-програми Quest Means Business на CNN.

За його словами, війна суттєво ускладнила роботу компанії: видобуток і виробництво сталі скоротилися, а довіра клієнтів та інвесторів перебуває під тиском. Але "Метінвест" продовжує інвестувати в Україну навіть зараз, хоча масштаби цих інвестицій обмежені, зауважив топменеджер.

"Сьогодні головне питання – це безпека. Україні потрібні гарантії безпеки інвестицій, щоб відновити довіру та залучити капітал. Друге критично важливе завдання – відкритість ринків, насамперед європейського", – наголосив Риженков.

Він зазначив, що завдяки відновленню Чорноморського торговельного маршруту вдалося наростити експорт і відновити виробництво до 65-70% від довоєнного рівня.

"Майбутнє може виглядати надзвичайно оптимістично. Україна має великі запаси рідкісних мінералів, що відкриває великі перспективи для співпраці, зокрема зі США. Але це можливо лише після завершення війни", – додав Риженков.

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала майже 30 млрд гривень інвестицій.

У 2024 році компанія також інвестувала $170,5 млн у екологічні проєкти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.