Експорт металобрухту – короткозора політика, небезпечна для економіки та оборони, – PAEW

В Україні зафіксовані рекордні обсяги експорту металобрухту – ресурсу, який має стати фундаментом для відновлення промисловості після війни.

Про це заявила президентка Асоціації PAEW, генеральна директорка "Офісу сталих рішень" Людмила Циганок, передає "Главком".

"Металобрухт – це не просто відходи металу. Це критична сировина для металургії, машинобудування і військово-промислового комплексу. Коли ми його експортуємо – ми буквально продаємо власні заводи, які могли б постати завтра з цих уламків", – пояснила Циганок.

За її словами, за останні місяці експорт брухту зріс у кілька разів через високі світові ціни, спрощення митних процедур та брак внутрішнього попиту. Проте така політика є недалекоглядною та небезпечною для держави.

"Підприємства, які сьогодні продають брухт за кордон, отримують швидкий прибуток, але країна втрачає стратегічний ресурс. Для відновлення металургії після війни знадобляться сотні тисяч тонн вторинного металу – і якщо ми віддамо його зараз, завтра будемо купувати втридорога", – зазначила президентка PAEW.

Вона зауважила, що питання брухту – це не лише економіка, а й національна безпека. Адже у країні, яка воює, метал є стратегічним матеріалом, необхідним для оборони, ремонту техніки, фортифікацій та відбудови інфраструктури.

"Коли ми експортуємо металобрухт, ми втрачаємо гнучкість оборонного виробництва. Після 2024 року фактично втрачено контроль над балансом брухту в країні", – сказала Циганок.

Окремо вона звернула увагу на екологічний аспект проблеми. Переробка брухту всередині країни зменшує потребу в первинній сировині, скорочує викиди CO₂ та сприяє "зеленій" модернізації економіки.

"Європа вже давно побудувала систему циркулярної економіки – коли матеріали повертаються у виробництво. А ми експортуємо те, що могло б стати основою для водневої металургії й стійкого відновлення. Країна, яка воює, не може дозволити собі розпродавати метал. Експорт брухту сьогодні – це продаж власного майбутнього завтра. Україні потрібна державна політика обігу металобрухту як частини промислової та кліматичної стратегії. Інакше після перемоги ми будемо відбудовувати країну не з власного заліза, а з чужих умов", – додала експертка.

Як повідомлялося, у серпні цього року експорт металобрухту з України зріс на 22,1% у річному вимірі.

Загалом за січень-серпень відвантаження українського брухту зросли на 59,3% – до 283,05 тис. тонн. При цьому у липні 2025 року після річної перерви брухт з України почали відправляти і до Придністров’я – російського анклаву в Молдові.

Через "сірі" схеми, за якими експорт брухту спершу відправляється до Польщі, щоб уникнути сплати мита, український бюджет втратив вже близько 3 мільярдів гривень.