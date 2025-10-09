Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна та Норвегія запустили програму на 20 мільйонів євро для оборонних технологій. Що передбачено?

Україна та Норвегія запустили програму на 20 мільйонів євро для оборонних технологій

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство оборони Норвегії підписали меморандум про співпрацю – стратегічний документ про партнерство у сфері розвитку оборонних інновацій.

У межах співпраці буде реалізовано програму Brave-Norway, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

Попередній бюджет програми складає 20 млн євро.

Зокрема, програма Brave-Norway передбачає:

  • запуск грантової підтримки для стартапів, які створюють інновації у сфері БпЛА та інших оборонних технологіях;
  • спільні хакатони для пошуку практичних рішень, які змінять ситуацію на полі бою;
  • створення сучасних платформ для інтеграції науково-дослідних установ.

Від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1.

Так, 10 млн євро, наданих Норвегією Фонду розвитку інновацій, будуть спрямовані на грантову програму з розробки геймченджерів для війни, які тестуватимуть в Україні.

Наприкінці вересня Міністерство цифрової трансформації України та американська компанія Google оголосили про новий етап співпраці, у фокусі якої стане використання технологій штучнго інтелекту для розробки державних ШІ-продуктів в Україні.

До того в Україні оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом 50 млн євро, створеного за підтримки Європейського інвестиційного банку.

