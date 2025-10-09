Україна та Норвегія запустили програму на 20 мільйонів євро для оборонних технологій. Що передбачено?

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство оборони Норвегії підписали меморандум про співпрацю – стратегічний документ про партнерство у сфері розвитку оборонних інновацій.

У межах співпраці буде реалізовано програму Brave-Norway, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

Попередній бюджет програми складає 20 млн євро.

Зокрема, програма Brave-Norway передбачає:

запуск грантової підтримки для стартапів, які створюють інновації у сфері БпЛА та інших оборонних технологіях;

спільні хакатони для пошуку практичних рішень, які змінять ситуацію на полі бою;

створення сучасних платформ для інтеграції науково-дослідних установ.

Від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1.

Так, 10 млн євро, наданих Норвегією Фонду розвитку інновацій, будуть спрямовані на грантову програму з розробки геймченджерів для війни, які тестуватимуть в Україні.

Наприкінці вересня Міністерство цифрової трансформації України та американська компанія Google оголосили про новий етап співпраці, у фокусі якої стане використання технологій штучнго інтелекту для розробки державних ШІ-продуктів в Україні.

До того в Україні оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом 50 млн євро, створеного за підтримки Європейського інвестиційного банку.