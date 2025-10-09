АРМА шукає управителя для готелю "Турист" у Львові

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для готелю "Турист" у Львові, арештованого та переданого в АРМА за ухвалою Печерського районного суду Києва.

Як ідеться в повідомленні АРМА, "Турист" – це бізнес-готель у престижному районі Львова з високим потенціалом комерційного використання. До складу активу входять:

готельний комплекс на 9 поверхів (4851,8 кв. м);

будівля ресторану (1552 кв. м).

Основне приміщення, окрім спальних номерів, має бар, конференц-зал, медичний кабінет та інші супутні сервіси.

Поруч знаходиться майданчик для паркування. Актив розташований на земельній ділянці площею 0,67 га.

Ринкова вартість готельного комплексу становить 206,61 млн грн (без ПДВ).

Участь у конкурсі можуть брати компанії, що відповідають кваліфікаційним вимогам, окрім власників активу та представників держави-агресора.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18:00 13 жовтня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління 87% акцій АТ "Дніпроважмаш".

До того АРМА відкрило прийом пропозицій стосовно управління 25% статутного капіталу ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" – одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.