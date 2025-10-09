"Дія" запустить нові послуги для водіїв. Що передбачено?

У "Дії" запустять нові послуги для водіїв. Так, українці керуватимуть своїми номерними знаками онлайн, без відвідування Сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, послуга дасть змогу через "Дію" залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.

"Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі", – пояснили в Мінцифри.

Окрім того, в "Дії" стануть доступними для водіїв такі послуги:

перегляд збережених номерних знаків, заміна їхнього способу зберігання та продовження терміну;

бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого "запасу" для нового авто.

Раніше повідомлялося, що порталом і застосунком "Дія" вже користуються понад 23 млн українців.

Перед тим стало відомо, що українці незабаром почнуть отримувати в "Дії" сповіщення про те, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.