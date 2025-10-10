Вартість вантажних перевезень залізницею в Україні вже перевищила тарифи ЄС, – "Укрметалургпром"

Вартість залізничних перевезень залізної руди територією України вже вища, ніж у країнах Євросоюзу.

Про це заявив голова об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє галузеве видання ЦТС.

За його словами, після масштабного підвищення тарифів у 2022 році українські залізничні перевезення втратили свою конкурентну перевагу.

"Фактична вартість доставки руди в Україні уже не нижча, а подекуди навіть вища, ніж у Євросоюзі", – сказав Каленков.

Він навів розрахунки фактичної вартості транспортування залізної руди двома маршрутами – від українського кордону до польського порту Гданськ через Польщу та через Словаччину.

Згідно із цими даними, перевезення руди у вагоні ЦТЛ "Укрзалізниці" до кордону з Польщею коштує $13,9 за тонну. Для порівняння: транспортування цього самого обсягу вагонами RTS Cargo територією Польщі на аналогічну відстань близько 800 кілометрів до Гданська обійдеться у $12,3 за тонну.

Каленков зауважив, що аналогічна ситуація і на маршруті до кордону зі Словаччиною: вартість доставки руди територією України становить $16,5 за тонну, тоді як перевезення вагонами Budamar Logistics територією Словаччини та Польщі на подібну відстань – лише $10,1 за тонну.

Він уточнив, що у цих розрахунках враховано всі складові вартості – локомотивна, вагонна, та оплата за користування інфраструктурою. В Україні ця сума включає залізничний тариф і плату за користування вагонами ЦТЛ.

Голова "Укрметалургпрому" наголосив, що така різниця у тарифах суттєво знижує конкурентоспроможність українських експортерів руди. За нинішніх умов війни, високих енергетичних витрат і логістичних обмежень додаткове навантаження на промисловість може мати негативний вплив на виробництво та експортну активність підприємств, додав експерт.

Як повідомлялося, раніше об’єднання ключових галузевих асоціацій – "Укрметалургпром", "УкрФА", "Укрцемент", Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів та Союз хіміків України – звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та профільних відомств із вимогою не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%.

За оцінками промисловців, це призведе до скорочення ВВП майже на 100 млрд грн, втрати валютного виторгу на 98 млрд грн, зменшення бюджетних надходжень щороку на 36 млрд та ліквідації щонайменше 76 тис. робочих місць (із них 26 тис. – у промисловості).