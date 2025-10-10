Новий поїзд із Києва до Бухареста вирушив за графіком попри блекаут

Попри обстріл Росії в ніч на 10 жовтня, новий міжнародний потяг №99/100 Київ – Бухарест вирушив за графіком.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, у подорож відправилась перша сотня пасажирів.

Новий поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Київ – Бухарест через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський.

Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени. Потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії – Gara de Nord.

Із Києва поїзд вирушатиме з Центрального вокзалу о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку відправлення з вокзалу Gara de Nord о 19:10, прибуття до Києва – о 19:34 наступного дня.

Як повідомлялося, 7 серпня в тестовому режимі запустили пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом (Румунія).

До того стало відомо, що на кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під'їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.