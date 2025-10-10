"Київ Цифровий" за 8 мільйонів отримає низку нових послуг. Що передбачено?. ПЕРЕЛІК

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Київської міської державної адміністрації 6 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Смарт Апс" модернізацію інформаційно-комунікаційної системи "Київ Цифровий" вартістю 7,66 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Система "Платформа цифрових мобільних сервісів "Київ Цифровий" включає мобільні додатки "Київ Цифровий" та "АРМ інспектора з паркування".

Цьогоріч удосконалять мобільний додаток "Київ Цифровий", а саме зроблять його використання зручнішим і розширять функціональні можливості адміністративної панелі.

Зокрема передбачено:

створення сервісу "Дозвілля" з можливістю перегляду інформації про культурні об'єкти;

сповіщення батьків про переміщення дітей;

забезпечення відображення кількості місць на муніципальних майданчиках для паркування, відведених для осіб із інвалідністю, та кількість передплачених місць;

забезпечення автоматичного завершення активних сесій паркування в разі збою роботи;

сповіщення про зміни в роботі метро та міської електрички;

відображення часу початку та завершення роботи маршрутів наземного транспорту;

інформування за допомогою модального вікна про непрацездатність окремого сервісу.

Як зазначається, цьогороку це вже третя угода про модернізацію системи "Київ Цифровий" відповідно до Комплексної міської цільової програми "Цифровий Київ" на 2024-2027 роки.

Так, у червні "ГІОЦ" замовляв ТОВ "Ай Ті Груп Україна" модернізацію за 22,39 млн грн, яка включала створення сервісів "Екологічне поводження з відходами", "Ярмарки міста Києва" і "Хто мій депутат", реалізацію можливості подання звернення в "Контактний центр міста Києва" та інші вдосконалення.

У квітні "Смарт Апс" отримала підряд вартістю 21,98 млн грн, який передбачав реалізацію права на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті для пільгових категорій населення, відображення GPS-даних міської електрички тощо.

Нині конкурентом було київське ТОВ "Сейра Солюшнс" директорки Тетяни Островської.

Київською "Смарт Апс" володіє Веніамін Матусевич, а керує Олена Тимощук. За даними аналітичної системи YouControl, до 2025 року засновником і директором був Михайло Проценко, а до 2022 року фірмою під старою назвою "Конус Стайл Груп" володів і керував Василь Даньків. Із 2022 року фірма отримала підрядів виключно "ГІОЦ" на 91,82 млн грн.

Наприкінці липня повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій запустить державний мобільний додаток для придбання квитків на міжнародні автобусні рейси.

У середині вересня новий мобільний застосунок "Укрпошти" з'явився у App Store і Google Play.