Шоколад дешевшатиме: Світові ціни на какао обвалилися до 20-місячного мінімуму

Світові ціни на какао знизилися до 20-місячного мінімуму, поставивши крапку в драматичному ралі останніх двох років.

За даними біржі ICE New York, цього тижня какао торгується близько $6 150 за тонну, порівняно із піковими значеннями на рівні понад $12 000 у грудні минулого року, повідомляє Financial Times.

На біржі у Лондоні котирування перебували на рівні близько $4 262 за тонну, що на 58% нижче піку квітня 2024 року,

Аналітики пов’язують падіння цін на какао із просіданням споживчого попиту після попереднього цінового шоку, а також з очікуваннями кращих врожаїв завдяки сприятливій погоді і підвищеним гарантованим цінам для фермерів у Західній Африці. Додатковий тиск на ціни також спричинили спекулянти, які закривають довгі позиції і роблять ставки на спад.

"Ми бачили абсолютно надмірні максимуми, які довгостроково не були стійкими", – зауважив Оран ван Дорт з Rabobank, додавши, що від середини серпня ринок перебуває на "поступовому низхідному тренді".

Після низьких врожаїв 2022 року в Кот-д’Івуарі та Гані, які разом дають близько 60% світового виробництва, ризики для врожаю зменшилися – повернулися дощі після поперднього посушливого сезону. Новий сезон 2025-2026 роців, що стартував 1 жовтня, ринок зустрічає з очікуваннями невеликого профіциту.

Уряди підвищили закупівельні ціни для фермерів, стимулюючи офіційні продажі та інвестиції в плантації. Кот-д’Івуар підвищив гарантовану ставку більш ніж на 25% –- до близько $5 000 за тонну, Гана – до 58 000 седі ($4 680).

"Ми вже бачимо в регіонах більшу мотивацію виробників та їхніх родин інвестувати в какао", – зазначив Анж-Лоран Ґнаньє з кооперативу Scoopega-Scoops у місті Ґаньоа.

Водночас попит залишається слабким – глобальні помели, індикатор використання какао, знизилися приблизно на 500 000 тонн від піку 2022 року, причому найбільше падіння – в Азії, Європі та Західній Африці.

"Поточний профіцит виник не тому, що ми виробляємо більше, ніж у роки дефіциту, а тому, що впав попит", – сказав Джонатан Паркман з брокерської компанії Marex.

При цьому роздрібні ціни на шоколад поки залишаються високими: у Нідерландах середня плитка 100 г у вересні була більш ніж на 35% дорожча, ніж роком раніше, за даними Rabobank. За оцінкою Паркмана, покупці можуть розраховувати на зупинку зростання цін, але їхнє фактичне зниження навряд чи відбудеться раніше ніж за шість місяців.