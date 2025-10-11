Шоколад дешевшатиме: Світові ціни на какао обвалилися до 20-місячного мінімуму
Світові ціни на какао знизилися до 20-місячного мінімуму, поставивши крапку в драматичному ралі останніх двох років.
За даними біржі ICE New York, цього тижня какао торгується близько $6 150 за тонну, порівняно із піковими значеннями на рівні понад $12 000 у грудні минулого року, повідомляє Financial Times.
На біржі у Лондоні котирування перебували на рівні близько $4 262 за тонну, що на 58% нижче піку квітня 2024 року,
Аналітики пов’язують падіння цін на какао із просіданням споживчого попиту після попереднього цінового шоку, а також з очікуваннями кращих врожаїв завдяки сприятливій погоді і підвищеним гарантованим цінам для фермерів у Західній Африці. Додатковий тиск на ціни також спричинили спекулянти, які закривають довгі позиції і роблять ставки на спад.
"Ми бачили абсолютно надмірні максимуми, які довгостроково не були стійкими", – зауважив Оран ван Дорт з Rabobank, додавши, що від середини серпня ринок перебуває на "поступовому низхідному тренді".
Після низьких врожаїв 2022 року в Кот-д’Івуарі та Гані, які разом дають близько 60% світового виробництва, ризики для врожаю зменшилися – повернулися дощі після поперднього посушливого сезону. Новий сезон 2025-2026 роців, що стартував 1 жовтня, ринок зустрічає з очікуваннями невеликого профіциту.
Уряди підвищили закупівельні ціни для фермерів, стимулюючи офіційні продажі та інвестиції в плантації. Кот-д’Івуар підвищив гарантовану ставку більш ніж на 25% –- до близько $5 000 за тонну, Гана – до 58 000 седі ($4 680).
"Ми вже бачимо в регіонах більшу мотивацію виробників та їхніх родин інвестувати в какао", – зазначив Анж-Лоран Ґнаньє з кооперативу Scoopega-Scoops у місті Ґаньоа.
Водночас попит залишається слабким – глобальні помели, індикатор використання какао, знизилися приблизно на 500 000 тонн від піку 2022 року, причому найбільше падіння – в Азії, Європі та Західній Африці.
"Поточний профіцит виник не тому, що ми виробляємо більше, ніж у роки дефіциту, а тому, що впав попит", – сказав Джонатан Паркман з брокерської компанії Marex.
При цьому роздрібні ціни на шоколад поки залишаються високими: у Нідерландах середня плитка 100 г у вересні була більш ніж на 35% дорожча, ніж роком раніше, за даними Rabobank. За оцінкою Паркмана, покупці можуть розраховувати на зупинку зростання цін, але їхнє фактичне зниження навряд чи відбудеться раніше ніж за шість місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль