"ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025" зібрав понад 2,5 мільйона гривень на ЗСУ

Завдяки ювілейному 15-му "ПриватБанк Київському марафоні Незламності 2025" від Run Ukraine вдалося зібрати понад 4,5 мільйона гривень на допомогу захисникам України.

Зокрема, понад 2,5 млн гривень з реєстраційних внесків та донатів спрямують на великі дрони для Сил Спеціальних Операцій (ССО) ЗСУ, розповів член правління банку Євген Заіграєв, передає пресслужба фінустанови.

Він додав, що ще майже 2 млн грн "ПриватБанк" завдяки "Бігозбору" спрямує на потреби центру Superhumans, де проходять реабілітацію як військові, так і цивільні, що постраждали внаслідок війни.

Загалом участь у марафоні цього року взяли понад 13,5 тис. учасників, з них 12,4 тис. вийшли на старти у Києві. Серед учасників – сотні військових та ветерани на протезах, а також бігуни з 45 країн світу, серед яких представники Британії, Франції, Чехії, Норвегії, Польщі, Німеччини, США, Іспанії. При цьому команда "ПриватБанку" налічувала понад 500 учасників і стала найбільшою корпоративною командою марафону.

"Для "ПриватБанку" підтримка "Київського марафону Незламності" – частина нашої соціальної відповідальності і можливість поширювати безбар’єрність у суспільстві. Адже це забіг, де кожен почувається рівним. Сьогодні з нами бігли понад 50 ветеранів та військовослужбовці, які отримали поранення на фронті, бігли люди із дітьми, підкорювали свої дистанції учасники на кріслах колісних", – розповів Заіграєв.

Зокрема, 12 жовтня на старт вийшли 50 ветеранів російсько-української війни та діючі військовослужбовці, які отримали важкі поранення на фронті. Вони здолали символічні 100 метрів в межах дистанції "Зроби Next Step".

Ще одним героєм події став Владислав Блажчук, ветеран війни та випускник центру реабілітації Superhumans, який вперше після поранення подолав дистанцію 42 км, зазначають у "ПриватБанку".

"ПриватБанк Київський марафон Незламності" – це те, що ми робимо разом: кожен досягає своєї мети, і всі ми досягаємо спільної мети. Сьогодні мета у нас одна – підтримка Збройних Сил України, підтримка усіх, хто бореться сьогодні на фронті. Дякую всім за ці 15 років разом. Сьогодні ця історія продовжується", – прокоментував генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Читайте також: "ПриватБанк" оголосив новий набір до "Бізнес-школи для захисників". Цей курс пройшли вже 2500 ветеранів

Як повідомлялося, 29 вересня "ПриватБанк" повідомив, що виділяє 2,5 млн грн на відновлення пошкодженої медичної техніки Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска в Києві. Завдяки цьому, вже за тиждень постраждале внаслідок обстрілу відділення Інституту відновило повноцінну роботу.

Нагадаємо, внаслідок російської комбінованої атаки будівля медзакладу була пошкоджена на рівні 3–5 поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників постраждали, одна працівниця закладу та один пацієнт загинули.