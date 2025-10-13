"ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025" зібрав понад 2,5 мільйона гривень на ЗСУ
Завдяки ювілейному 15-му "ПриватБанк Київському марафоні Незламності 2025" від Run Ukraine вдалося зібрати понад 4,5 мільйона гривень на допомогу захисникам України.
Зокрема, понад 2,5 млн гривень з реєстраційних внесків та донатів спрямують на великі дрони для Сил Спеціальних Операцій (ССО) ЗСУ, розповів член правління банку Євген Заіграєв, передає пресслужба фінустанови.
Він додав, що ще майже 2 млн грн "ПриватБанк" завдяки "Бігозбору" спрямує на потреби центру Superhumans, де проходять реабілітацію як військові, так і цивільні, що постраждали внаслідок війни.
Загалом участь у марафоні цього року взяли понад 13,5 тис. учасників, з них 12,4 тис. вийшли на старти у Києві. Серед учасників – сотні військових та ветерани на протезах, а також бігуни з 45 країн світу, серед яких представники Британії, Франції, Чехії, Норвегії, Польщі, Німеччини, США, Іспанії. При цьому команда "ПриватБанку" налічувала понад 500 учасників і стала найбільшою корпоративною командою марафону.
"Для "ПриватБанку" підтримка "Київського марафону Незламності" – частина нашої соціальної відповідальності і можливість поширювати безбар’єрність у суспільстві. Адже це забіг, де кожен почувається рівним. Сьогодні з нами бігли понад 50 ветеранів та військовослужбовці, які отримали поранення на фронті, бігли люди із дітьми, підкорювали свої дистанції учасники на кріслах колісних", – розповів Заіграєв.
Зокрема, 12 жовтня на старт вийшли 50 ветеранів російсько-української війни та діючі військовослужбовці, які отримали важкі поранення на фронті. Вони здолали символічні 100 метрів в межах дистанції "Зроби Next Step".
Ще одним героєм події став Владислав Блажчук, ветеран війни та випускник центру реабілітації Superhumans, який вперше після поранення подолав дистанцію 42 км, зазначають у "ПриватБанку".
"ПриватБанк Київський марафон Незламності" – це те, що ми робимо разом: кожен досягає своєї мети, і всі ми досягаємо спільної мети. Сьогодні мета у нас одна – підтримка Збройних Сил України, підтримка усіх, хто бореться сьогодні на фронті. Дякую всім за ці 15 років разом. Сьогодні ця історія продовжується", – прокоментував генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.
Як повідомлялося, 29 вересня "ПриватБанк" повідомив, що виділяє 2,5 млн грн на відновлення пошкодженої медичної техніки Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска в Києві. Завдяки цьому, вже за тиждень постраждале внаслідок обстрілу відділення Інституту відновило повноцінну роботу.
Нагадаємо, внаслідок російської комбінованої атаки будівля медзакладу була пошкоджена на рівні 3–5 поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників постраждали, одна працівниця закладу та один пацієнт загинули.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль