"Київпастранс" скасував тендер на закупівлю тролейбусів за 1 мільярд

Комунальне підприємство "Київпастранс" вирішило скасувати закупівлю 40 нових низькопідлогових тролейбусів із очікуваною ціною в понад 1 млрд грн – по 25,2 млн грн за одиницю.

Про це свідчать дані в системі Prozorro, передає LIGA.net.

У протоколі про скасування торгів підприємство посилається на те, що 10 жовтня начальник служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури "Київпастрансу" повідомив про необхідність внести зміни до технічних вимог тендерної документації, які спричинять зміни очікуваної вартості закупівлі.

На цьому етапі проведення торгів це зробити неможливо, оскільки система не дозволяє змінити очікувану вартість.

Тому виникла необхідність скасувати процедуру закупівлі.

Галузеве видання "Пасажирський транспорт" вказувало, що стартова вартість тролейбусів у київському тендері з урахуванням основних вимог до комплектації була приблизно на 20-25% вищою, ніж у середньому під час закупівель останніх років тролейбусів з автономним ходом для інших міст України (порівняно з Миколаєвом, Кременчуком, Івано-Франківськом тощо).

Зараз у Києві на маршрути щодня виходить 240-255 тролейбусів. Найбільше використовуються зчленовані двосекційні "Богдани-Т901" (142 одиниці) та одиничні "Богдани-Т701" (115 машин).

Як повідомлялося, наприкінці вересня "Київпастранс" розпочав тендер на закупівлю 40 нових тролейбусів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення.

У липні стало відомо, що Європейський інвестиційний банк вирішив збільшити обсяг фінансування проєкту "Київський міський електротранспорт" зі 100 млн євро до 300 млн євро.