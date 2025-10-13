"єКнига": Понад 200 тисяч молодих українців скористалися допомогою на купівлю книжок

Понад 200 тис. молодих українців, яким виповнилося 18 років, станом на 1 жовтня цього року отримали державну допомогу на придбання книжок у межах програми "єКнига".

Загалом через застосунок "Дія" подано 201,5 тис. заяв, йдеться в повідомленні Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

"Програма "єКнига" – це інвестиція в освіту молоді, розвиток читаючої нації, а також підтримка українського книжкового ринку", – зазначила в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

За три квартали 2025 року 18-річні отримали 181,9 млн грн допомоги.

Молодь активно підтримує як онлайн-торгівлю, так і місцеві книгарні:

60,8% покупок відбулося в інтернет-книгарнях (34 майданчики);

39,2% – у стаціонарних книгарнях (297 точок продажу).

Найбільше книжок купували у книгарнях таких регіонів:

Київ – 18,7%;

Львівська область – 13,1%;

Дніпропетровська – 6,5%;

Івано-Франківська – 5,9%;

Полтавська – 5,09%.

Програма "єКнига" стартувала в 2024 році як ініціатива держави, що мотивує молодь до читання та підтримує розвиток українського книжкового ринку. Сьогодні вона показує стабільний попит – близько 3 тис. нових заяв щотижня.

Як повідомлялося, за пів року з часу запуску державної програми "єКнига" 18-річні українці через "Дію" придбали 294 тис. видань – у середньому по три книги.

Як повідомлялося, 18-річні українці та українки станом на 1 липня цього року витратили понад 91 млн грн на придбання книжок у межах державної програми "єКнига".

Нагадаємо, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига".