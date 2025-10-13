В Україні розширили програму державних компенсацій за розмінування. Хто зможе отримати?

Відтепер скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування зможуть фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства.

Відповідні зміни до постанови №284 ухвалив Кабінет Міністрів України.

Власник земельної ділянки може подати заявку через Державний аграрний реєстр. Якщо в нього немає такої змоги, він може це зробити особисто, заповнивши заявку в паперовій або в електронній формі, наклавши електронний підпис.

Заповнені паперові заявки подаються до місцевих держадміністрацій або виконавчого органу сільських, селищних, міських рад за місцем розташування ділянки або на електронну пошту, визначену цими органами.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування впродовж трьох днів перевіряють достовірність інформації в заявці. Якщо вона не відповідає дійсності або немає підтвердження права власності, її відхиляють.

У разі схвалення заявки власника земельної ділянки включають до переліку виробників сільськогосподарської продукції для отримання компенсації.

Цей перелік щомісяця до 5 числа надсилається Центру гуманітарного розмінування разом з електронними копіями заявок, а вже він перевіряє повну інформацію про заявника і земельну ділянку.

Центр може відхилити заявку, якщо:

Центр протимінної діяльності надав інформацію про неможливість розмінування ділянки через несприятливу безпекову ситуацію,

Центр протимінної діяльності не надав інформацію про забруднення або імовірне забруднення ділянки вибухонебезпечними предметами,

невідповідність земель або виробників умовам, викладеним в порядку.

У разі, якщо заявка схвалена, Центр гуманітарного розмінування після відкриття заявником ескроу-рахунку, підписує із ним угоду і після цього оголошує аукціон із закупівлі послуг розмінування.

Зміни до постанови набувають чинності через 10 робочих днів після ухвалення.

Загалом в межах державної програми компенсації розмінування агроземель повернули до безпечного використання 5 165 га земель.

У вересні Рахункова палата повідомляла, що від 2022 року до липня 2025 року за національними стандартами розміновано та повернуто у використання 7,75 тис. га сільгоспугідь – лише 0,08% від площі забруднених земель. Ще 403 тис. га повернуто аграріям у спрощеному порядку. За таких темпів повне очищення сільськогосподарських земель триватиме орієнтовно 83 роки.

Також повідомлялося, що оператори протимінної діяльності зможуть пройти майже всі етапи сертифікації онлайн на платформі "Дія".