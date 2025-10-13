У Європі можуть закрити до 8 автомобільних заводів через слабкий попит і конкуренцію з боку Китаю

Слабкий попит на автомобілі в Європі та нові конкуренти, такі як китайський автовиробник BYD Co., можуть змусити європейських виробників закрити до восьми заводів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані консалтингової компанії AlixPartners.

Як повідомляється, в Європі автомобільні заводи працюють в середньому лише на 55% потужності, а об'єкти працюють менш ніж на три чверті від повного завантаження, що призводить до збитків.

За словами керуючого директора AlixPartners у Німеччині Фабіана Піонтека, європейські автовиробники втратять від 1 млн до 2 млн автомобілів на користь китайських брендів у найближчі роки, а китайські автовиробники досягнуть частки ринку близько 5% у Європі цього року.

AlixPartners оцінює, що закриття великого заводу з приблизно 10 тис. працівників призводить до витрат у розмірі близько 1,5 млрд євро, причому цей процес займає від одного до трьох років.

Після десятиліть зростання виробники скорочують тисячі робочих місць і скорочують виробництво, оскільки попит не повернувся до рівня, що спостерігався до пандемії. Volkswagen AG закрив свій завод у Цвіккау, Німеччина, на тиждень цього місяця, тоді як Stellantis тимчасово призупиняє виробництво на об'єктах, де виготовляються такі моделі, як Fiat Panda та Alfa Romeo Tonale.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, поставки в Європі зросли лише на 0,9% минулого року, до приблизно 13 млн автомобілів.

Китайські бренди, такі як BYD та MG SAIC Motor Corp., можуть зайняти 10% ринку до 2030 року, що посилює тиск на скорочення потужностей.

Автомобільні заводи зазвичай прибуткові, якщо вони розраховані на випуск не менше 250 тис. автомобілів на рік. Якщо китайські виробники продаватимуть у Європі близько 2 млн автомобілів на рік до 2030 року, в регіоні буде на вісім заводів більше, ніж потрібно.

Як повідомлялося, європейський ринок нових легковиків у серпні зріс на 5% – до 790 177 реєстрацій, а китайські автомобілі вперше обігнали Audi та Renault за обсягами продажів у Європі.

Також стало відомо, що Китай із 2026 року запровадить обов'язкові експортні ліцензії для продажу електромобілів за кордон.