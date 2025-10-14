Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ознак потепління між США та Китаєм, – Reuters

Ціни на нафту зростають на тлі перших ознак потепління у відносинах між США і Китаєм – це покращує настрій інвесторів і зменшує побоювання щодо попиту.

Зокрема, міністр фінансів США Скот Бессент заявив, що президент Дональд Трамп все ж зберігає намір зустрітися із лідером КНР Сі Цзіньпіном цього місяця в Південній Кореї, сторони активно комунікували вихідними і готують нові контакти, повідомляє Reuters

У вівторок вранці Brent дорожчає на 0,4% – до $63,54 за барель, WTI – на 0,4%, до $59,71 за барель. У понеділок вартість ф'ючерсів на Brent уже зросла на 0,9%, WTI – на 1%, після падіння минулої п'ятниці.

Аналітики Saxo Bank зазначають, що ціни на нафта стабілізувалися, оскільки Трамп пом’якшив риторику і сигналізував про відкритість до торговельної угоди з Китаєм. Історично очікування кращих торгових відносин підтримували нафту через прогноз сильнішого зростання і вищого споживання пального.

Водночас тиск все ще зберігається: Пекін розширив експортний контроль на рідкоземи, а Вашингтон погрожує зі 1 листопада 100% митами і обмеженнями на "критичне ПЗ". На фоні цього, минулого тижня котирування оновили мінімальні рівні з травня.

Читайте також: Індія готова купувати більше енергоносіїв зі США після мит Трампа за імпорт російської нафти, – Reuters

Геополітичний фон також лишається в центрі уваги. За словами Деніела Хайнза з ANZ, нафтова галузь продовжує маневрувати між ризиками – Китай оголосив про запровадження портових збори для суден із американськими власниками, включно з танкерами, що спричинило скасування частини рейсів і стрибок фрахтових ставок. Додатково потенціал зростання обмежує зниження "премії ризику" після заяв Трампа про завершення дворічної війни в Газі.

Поряд з цим, у щомісячному звіті ОПЕК+ зазначено, що дефіцит пропозиції на ринку зменшиться у 2026 році – альянс рухається за планом поступового нарощування видобутку, що також стримує ріст цін.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту різко знизилися, оскільки погроза президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари посилила ризики і погіршила перспективи попиту.