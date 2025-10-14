Китай з кінця весни різко збільшив експорт комплектуючих для дронів до РФ, – WP

Індустрія дронів

Китай суттєво посилив позиції Росії на полі бою, різко збільшивши постачання ключових компонентів для виробництва волоконно-оптичних дронів.

Дані митної служби КНР фіксують стрибок експорту кабелів і літій-іонних батарей улітку на тлі інтенсивніших атак РФ, повідомляє The Washington Post.

Експорт волоконно-оптичних кабелів до Росії сягнув рекордів у травні-червні, а в серпні підскочив до 328 тис. миль (528 тис. км). Для порівняння, в Україну в серпні надійшло лише 72 милі (116 км). Поставки Li-ion батарей з Китаю до РФ вийшли на максимум і становили $54 млн у червні та становили $47 млн у серпні.

Волоконно-оптичні дрони керуються через надтонкий скляний кабель, що розмотується в польоті на 12+ миль (19+ км), тому їх важко глушити засобами радіоелектронної боротьби.

"Вони складні для оборони. І можуть завдавати значних руйнувань", - сказав Самуель Бендетт з CNAS.

Аналітики відзначають тісну кооперацію російських і китайських виробників. Попри заяви Пекіна про нейтралітет і обмеження прямих поставок готових дронів, зросли відвантаження комплектуючих подвійного призначення.

З 2023 року в РФ зареєстровано щонайменше 140 виробників дронів і близько 60 постачальників вузлів та сервісів. Компанія Rustakt LLC, за даними Sayari, імпортувала з Китаю частин на $577 млн у липні 2023 - грудні 2024 року, після чого потрапила під санкції ЄС. На ринку активно працюють менш відомі китайські постачальники батарей і вузлів, а також структури, що допомагають налагоджувати виробництво кабельних котушок і FPV у Китаї та РФ.

На полі бою легші й довші кабелі розширюють глибину ударів РФ по тилових цілях України – від логістики до центрів управління і засобів РЕБ.

"Якщо подивитися, як змінюється лінія фронту, [Росія бере] територію шматками, що дорівнюють дальності польоту таких дронів", – зазначила Бондар.

Санкції США та ЄС проти російських і китайських компаній лише частково стримують торгівлю товарами подвійного призначення. НАТО в липні назвало Китай "вирішальним фасилітатором" війни РФ проти України. Пекін, зі свого боку, наполягає на дотриманні контролю експорту, але європейські уряди фіксують вибіркове застосування обмежень.

