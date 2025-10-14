Мінекономіки продовжило прийом заявок на отримання грантів для переробних підприємств

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило 30 нових грантів на загальну суму 168,7 млн грн у межах програми "Гранти для переробних підприємств".

Фінансування надається на умовах співфінансування – держава покриває до 80% вартості проєкту, повідомляє пресслужба міністерства.

Серед отримувачів грантів на цьому етапі – виробники безпілотників, харчової продукції, друкарні, метало- та деревообробні компанії, виробники будматеріалів, промислового устаткування, меблів, а також підприємства з переробки фруктів та овочів.

"З початку 2025 року вже ухвалено 289 позитивних рішень на суму понад 1,4 мільярда гривень. І ми хочемо, щоб якомога більше переробних підприємств це відчули. Саме тому ми подовжили останню хвилю прийому заявок до 31 жовтня включно. Закликаю підприємців скористатися цією можливістю. Наступний етап прийому заявок на гранти для переробних підприємств стартуватиме у 2026 році", – зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

Кошти гранту можна спрямувати на придбання, доставку, монтаж і запуск виробничого обладнання, відновлення пошкоджених потужностей, дослідження для запуску нової продукції (R&D). Підприємства, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані у ДАР, можуть отримати грант на обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Умови співфінансування: 50% на 50% – стандартно; 70% на 30% – якщо обладнання виключно українського виробництва; 80% на 20% – для підприємств з прифронтових і деокупованих територій, виробників БПЛА та друкарень, а також для постраждалих підприємств.

Максимальна сума гранту – до 8 млн грн на розвиток; до 16 млн грн – на відновлення (але не більше підтверджених збитків). Поряд з цим, отримання підтримки передбачає створення щонайменше 5 робочих місць і сплату протягом 3 років податків та зборів не менше за суму гранту.

Підприємства, які повністю виконали умови програми, можуть подавати повторну заявку через 3 роки від дати отримання грантових коштів.

Кошти на закупівлю та монтаж обладнання отримає виробник чаю в Дніпрі, чий цех постраждав від атаки російського дрона.