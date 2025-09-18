Мінекономіки хоче видавати гранти на будівництво овочесховищ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України пропонує розширити програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" із щорічними витратами в розмірі 200 млн грн на будівництво овочесховищ.

Для подальшого здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану виникає потреба додаткового стимулювання підтримки сільськогосподарських товаровиробників, малого та середнього бізнесу та створення нових робочих місць, йдеться в пояснювальній записці до відповідної постанови Кабінету Міністрів.

"За орієнтовними оцінками експертів ринку овочевої продукції, обсяг ринкової частки у споживанні овочевої продукції (борщовий набір – картопля, капуста, цибуля, морква та буряк) реалізація якої здійснюється організовано підприємствами та фізичними особами підприємцями становить близько 2,5-2,7 млн тонн. Потужність овочесховищ, необхідна для належного зберігання вирощеного обсягу продукції значно менша від потреби", – сказано в записці.

Станом на початок 2025 року обсяги потужностей овочесховищ, що були знищені та/або пошкоджені, а також перебувають на тимчасово окупованих територіях становлять майже 250 тис. тонн.

Обсяг недостатніх потужностей овочесховищ становить понад 340 тис. тонн.

Відтак, Мінекономіки пропонує внести зміни до постанови №738 від 2022 року, які спрямовані головним чином на надання грантів для будівництва овочесховищ, а саме для покриття витрат на матеріали, обладнання та виконані будівельні роботи.

Ідеться про нові овочесховища місткістю від 3 тис. тонн одночасного зберігання овочів із кількістю створених нових робочих місць не менше 12, а у випадку більше 6 тис. тонн – не менше 16.

Згідно з розрахунками Мінекономіки, потенційно можуть подати заяви на отримання гранту 2551 компанія або підприємець.

Як повідомлялося, в квітні Кабінет Міністрів дозволив аграріям залучати пільгове фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво овочесховищ.

За оцінками Мінагрополітики, через відсутність сховищ 35% українських овочів не доходять до споживача, бо псуються.

У середні березня повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства України оцінює загальну додаткову потребу місткості овочесховищ на рівні 340 тис. тонн.

Перед тим стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.