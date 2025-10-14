АРМА оголосило відбір управителя для великого торгового центру росіян в Івано-Франківську

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало прийом пропозицій з управління арештованим торговим центром "Флагман" в Івано-Франківську.

Кінцевий строк подання – 15:00 вівторка, 21 жовтня, повідомляє пресслужба агенції.

Зазначається, що триповерховий майновий комплекс включає 16 об’єктів – нежитлові та торгово-офісні приміщення, земельну ділянку, гараж. Згідно із незалежною оцінкою ринкова вартість активу становить 309,78 млн грн.

ТЦ розташований поблизу центральної частини міста, неподалік міського озера та парку Тараса Шевченка – району із розвиненою інфраструктурою і зручною транспортною розв’язкою, що має високий комерційний потенціал.

Об’єкт арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Івано-Франківського міського суду як речовий доказ у кримінальному провадженні, пов’язаному з діяльністю в Україні громадян держави-агресора.

Раніше повідомлялось, що АРМА розпочало попередні ринкові консультації щодо управління двома готельними комплексами в Одесі, заарештованими та переданими в управління Агентству за рішенням суду.

Обидва готелі розташовані у курортній зоні Одеси, неподалік від пляжів, туристичних і культурних об’єктів міста і наразі продовжують свою роботу.