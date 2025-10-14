Злочинці продавали фальшиві БАДи під виглядом держпрограми "Підтримка", – прокуратура. ФОТОрепортаж

Харківська обласна прокуратура 14 жовтня повідомила про підозру чотирьом мешканцям Києва у шахрайстві, вчиненому організованою групою.

Слідство пов’язує їх зі збутом фальшивих біодобавок під виглядом участі в державній програмі, повідомляє пресслужба офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, у 2022 році киянин створив і очолив групу для заволодіння коштами громадян шляхом обману. До схеми він залучив трьох знайомих – двох жінок і чоловіка.

Для прикриття використовували товариство з обмеженою відповідальністю, від імені якого замовляли виготовлення БАДів на потужностях іншого підприємства. Продукція не містила заявлених компонентів, але реалізовувалася під вигаданою торговельною назвою.

Підозрювані орендували офіс у бізнес-центрі Києва і систематично телефонували потенційним покупцям – переважно літнім людям та пацієнтам із серйозними захворюваннями. Вони представлялися медичними фахівцями, приписували засобам "чудодійні" властивості і пропонували придбати їх нібито в межах програми "Підтримка".

Читайте також: Прокуратура оскаржує в судах видачу 110 дозволів на надрокористування, – генпрокурор Кравченко

Після отримання замовлень "препарати" надсилали поштою, а гроші перераховували на підконтрольні рахунки. Доведено 6 епізодів на майже 100 тис. грн, перевіряється причетність до ошукання ще понад 80 осіб на близько 1 млн грн.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, БАДи, спортивне харчування та інші речові докази. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про тримання під вартою.





Раніше повідомлялось, що БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів і годинників через кордон.

До складу групи входило 11 осіб: із них 5 осіб працівники"Укрзалізниці", а також власники приватної компанії.