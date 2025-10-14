Концесія порту Чорноморськ загрожує морю та людям, – Всеукраїнська екологічна ліга

Екологи попереджають про ризики передачі в концесії морського порту Чорноморськ, яку уряд презентує як один із найбільших інвестиційних проєктів часів війни.

Про це йдеться відкритому зверненні Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ).

Екологи наголошують: попри гучні заяви про розвиток інфраструктури та залучення інвесторів, у проєкті повністю відсутні належні екологічні обґрунтування.

"Там, де мали б прозоро провести стратегічну екологічну оцінку (СЕО) та оцінку впливу на довкілля (ОВД), – тиша. Там, де суспільство мало би почути про ризики для моря, морської екосистеми, живої природи і людей, – закриті двері й відсутність відповіді", – йдеться у заяві ВЕЛ.

Екологи зауважують, що ОВД (оцінка впливу на довкілля) та СЕО (стратегічна екологічна оцінка) мали б бути обов’язковою частиною підготовки концесійного проєкту, але вони не були проведені або їх результати приховали. А відсутність відкритих звітів і публічних слухань позбавила громаду можливості висловити зауваження до проєкту.

В організації наголошують, що це порушує вимоги законів "Про оцінку впливу на довкілля" та "Про стратегічну екологічну оцінку", а також міжнародні зобов’язання України, зокрема у межах Оргуської конвенції та Конвенції Еспо.

"Немає відкритих звітів, немає публічних слухань, немає можливості для громади висловити зауваження. Це порушення українського законодавства, міжнародних конвенцій, які Україна підписала", – підкреслюють у Всеукраїнській екологічній лізі.

Екологи нагадали, що рік тому в акваторії Чорноморська затонув танкер із мазутом, а у 2023 році Держекоінспекція зафіксувала у Сухому лимані перевищення вмісту нафтопродуктів у воді до 70 разів. Експерти застерігають: відсутність екологічного контролю може спричинити низку катастрофічних наслідків для Чорного моря.

"Замість прозорого Чорного моря ми ризикуємо отримати болотисту калюжу без риби", – заявляють у ВЕЛ.

В організації попереджають, що порушення природного балансу матиме прямий вплив на життя місцевих мешканців. Постраждають рибалки, туристичний бізнес, а також підприємства, що використовують морську воду для технічних потреб. Крім того, забруднення підвищить витрати на очищення води, збільшить страхові виплати, прискорить зношення портового обладнання.

Екологічна деградація призведе до зниження привабливості узбережжя для інвесторів і туристів, а це – втрати робочих місць, доходів і якості життя. Крім того, раніше проєкт концесії критикували через недопущення до участі у конкурсі українського бізнесу.

Відтак, Всеукраїнська екологічна ліга закликає уряд дотримуватися вимог екологічного законодавства та забезпечити проведення усіх необхідних процедур СЕО і ОВД перед ухваленням концесійних рішень.

