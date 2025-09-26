Україна та Данія підписали меморандум про "зелене" оновлення агросектору
Україна та Данія запускають спільні ініціативи для сталого розвитку агросектору та впровадження "зелених" практик, що поєднують економічні та екологічні цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.
Меморандум про партнерство у сфері сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору було підписано на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та міністром зеленої трансформації Данії Єппе Бруусом.
"Меморандум із Данією переводить нашу співпрацю у практичну площину. Це і залучення інвестицій у проєкти "зеленого" відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки. Партнерство є ще одним кроком в екологізації нашої економіки – коли політики зростання, інвестиції, аграрні та екологічні цілі працюють як єдина система", – зазначив Олексій Соболев.
Документ передбачає:
- впровадження багатофункціонального сільського господарства, яке враховує економічні та кліматичні цілі;
- спільні проєкти для відновлення сільськогосподарських ланцюгів доданої вартості та інфраструктури;
- розвиток фінансових та податкових стимулів для "зелених" ініціатив у сільському господарстві;
- природоорієнтовані рішення для скорочення викидів парникових газів;
- підтримку фермерів через інновації, дослідження та сучасні технології.
Угода діятиме три роки з можливістю автоматичного продовження та має на меті збільшення експорту української агропродукції до країн ЄС.
