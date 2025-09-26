УКР
Україна та Данія підписали меморандум про "зелене" оновлення агросектору

Україна запозичить у Данії досвід зеленого оновлення агросектору

Україна та Данія запускають спільні ініціативи для сталого розвитку агросектору та впровадження "зелених" практик, що поєднують економічні та екологічні цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

Меморандум про партнерство у сфері сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору було підписано на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та міністром зеленої трансформації Данії Єппе Бруусом.

"Меморандум із Данією переводить нашу співпрацю у практичну площину. Це і залучення інвестицій у проєкти "зеленого" відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки. Партнерство є ще одним кроком в екологізації нашої економіки – коли політики зростання, інвестиції, аграрні та екологічні цілі працюють як єдина система", – зазначив Олексій Соболев.

Документ передбачає:

  • впровадження багатофункціонального сільського господарства, яке враховує економічні та кліматичні цілі;
  • спільні проєкти для відновлення сільськогосподарських ланцюгів доданої вартості та інфраструктури;
  • розвиток фінансових та податкових стимулів для "зелених" ініціатив у сільському господарстві;
  • природоорієнтовані рішення для скорочення викидів парникових газів;
  • підтримку фермерів через інновації, дослідження та сучасні технології.

Угода діятиме три роки з можливістю автоматичного продовження та має на меті збільшення експорту української агропродукції до країн ЄС.

