Без електронної трудової книжки можна втратити стаж і пенсію: залишився час до 2026 року

В Україні триває перехід від паперових трудових книжок до електронних. Відповідно до закону №1217, громадяни мають час до 10 червня 2026 року, щоб оцифрувати свої трудові книжки. Несвоєчасне виконання цієї вимоги може призвести до втрати частини страхового стажу, скорочення пенсійних виплат та затримки з оформленням пенсії.

Процес оцифрування передбачає сканування всіх сторінок паперової книжки та завантаження документів, що підтверджують страховий стаж. Усі дані вносяться до електронного реєстру Пенсійного фонду України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наявність електронної трудової книжки дозволяє захистити інформацію у випадку втрати чи пошкодження паперової, а також офіційно підтверджує стаж до 2004 року, який враховується при нарахуванні пенсії.

Громадяни можуть перевірити коректність даних у своєму особистому кабінеті на порталі ПФУ або через застосунок у розділі "Електронна трудова книжка". Якщо записи містять помилки або неповні дані, є можливість подати звернення онлайн.

