Без електронної трудової книжки можна втратити стаж і пенсію: залишився час до 2026 року

Оцифрування трудової книжки в Україні до 2026 року

В Україні триває перехід від паперових трудових книжок до електронних. Відповідно до закону №1217, громадяни мають час до 10 червня 2026 року, щоб оцифрувати свої трудові книжки. Несвоєчасне виконання цієї вимоги може призвести до втрати частини страхового стажу, скорочення пенсійних виплат та затримки з оформленням пенсії.

Процес оцифрування передбачає сканування всіх сторінок паперової книжки та завантаження документів, що підтверджують страховий стаж. Усі дані вносяться до електронного реєстру Пенсійного фонду України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наявність електронної трудової книжки дозволяє захистити інформацію у випадку втрати чи пошкодження паперової, а також офіційно підтверджує стаж до 2004 року, який враховується при нарахуванні пенсії.

Громадяни можуть перевірити коректність даних у своєму особистому кабінеті на порталі ПФУ або через застосунок у розділі "Електронна трудова книжка". Якщо записи містять помилки або неповні дані, є можливість подати звернення онлайн.

Топ коментарі
+10
та ідіть ви на #уй
показати весь коментар
25.09.2025 15:04 Відповісти
+9
показати весь коментар
25.09.2025 15:07 Відповісти
+4
Наявність електронної трудової книжки дозволяє захистити інформацію у випадку втрати чи пошкодження паперової,-Фьодоров зуб дає що бази даних не хакнуть як і Дію.
показати весь коментар
25.09.2025 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.09.2025 15:07 Відповісти
немає в Україні такого молодого судді-пенсіонєра, який не встиг стати інвалідом по жисті, та отримувати ще й інвалідську пєнсію
показати весь коментар
25.09.2025 15:29 Відповісти
Так це і є девіз пенсійного фонду.
показати весь коментар
25.09.2025 15:12 Відповісти
Казли
показати весь коментар
25.09.2025 15:08 Відповісти
Саме *******, шо створюється верховенство електронного запису над паперовим. Чекаєм шо ТЦК будут на блок-пастє ізимать паспорт-кніжечку, она ж бо не електронна
показати весь коментар
25.09.2025 15:09 Відповісти
"Наявність електронної трудової книжки дозволяє захистити інформацію у випадку втрати чи пошкодження паперової"

А як же раніше обходились без електронної? І інформація була захищена, і втрачені книжки якось відновлювались...
показати весь коментар
25.09.2025 15:12 Відповісти
сейчас война, куча закрывающихся негосударственных фирм - прилетит ракета и будешь долго подтверждать свой 35 летний стаж... и пошлют тебя... спасение утопающих дело рук самих утопающих... молодым и слишком старым - это похер, а поколению 50-60 лет оочень даже нужно. чтобы и учебу и армию посчитали в страховой стаж.
показати весь коментар
25.09.2025 15:17 Відповісти
наступний крок від "Я - це держава!", традиційний - "пєнсіанєри" Я вам нічё нє должен!"
а пенсійний фонд додає "утримувати пєнсіанєров повинні їх нащадки"
не вірите? ))
показати весь коментар
25.09.2025 15:23 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 15:26 Відповісти
 
 