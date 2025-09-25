Без электронной трудовой книжки можно потерять стаж и пенсию: осталось время до 2026 года

В Украине продолжается переход от бумажных трудовых книжек к электронным. Согласно закону №1217, у граждан есть время до 10 июня 2026 года, чтобы оцифровать свои трудовые книжки. Несвоевременное выполнение этого требования может привести к потере части страхового стажа, сокращению пенсионных выплат и задержке с оформлением пенсии.

Процесс оцифровки предусматривает сканирование всех страниц бумажной книжки и загрузки документов, подтверждающих страховой стаж. Все данные вносятся в электронный реестр Пенсионного фонда Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Наличие электронной трудовой книжки позволяет защитить информацию в случае потери или повреждения бумажной, а также официально подтверждает стаж до 2004 года, который учитывается при начислении пенсии.

Граждане могут проверить корректность данных в своем личном кабинете на портале ПФУ или через приложение в разделе "Электронная трудовая книжка". Если записи содержат ошибки или неполные данные, есть возможность подать обращение онлайн.

