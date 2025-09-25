РУС
Без электронной трудовой книжки можно потерять стаж и пенсию: осталось время до 2026 года

Оцифровка трудовой книжки в Украине до 2026 года

В Украине продолжается переход от бумажных трудовых книжек к электронным. Согласно закону №1217, у граждан есть время до 10 июня 2026 года, чтобы оцифровать свои трудовые книжки. Несвоевременное выполнение этого требования может привести к потере части страхового стажа, сокращению пенсионных выплат и задержке с оформлением пенсии.

Процесс оцифровки предусматривает сканирование всех страниц бумажной книжки и загрузки документов, подтверждающих страховой стаж. Все данные вносятся в электронный реестр Пенсионного фонда Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Наличие электронной трудовой книжки позволяет защитить информацию в случае потери или повреждения бумажной, а также официально подтверждает стаж до 2004 года, который учитывается при начислении пенсии.

Граждане могут проверить корректность данных в своем личном кабинете на портале ПФУ или через приложение в разделе "Электронная трудовая книжка". Если записи содержат ошибки или неполные данные, есть возможность подать обращение онлайн.

та ідіть ви на #уй
показать весь комментарий
25.09.2025 15:04 Ответить
А знизу новини вдагонку:

Також читайте: Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків, - Гетманцев

А оці 4 тисячі підарасів вже свої книжки оцифрували, ато ж бо суддя ще не дай бОже пенсію втратить ?
показать весь комментарий
25.09.2025 15:07 Ответить
Так це і є девіз пенсійного фонду.
показать весь комментарий
25.09.2025 15:12 Ответить
Казли
показать весь комментарий
25.09.2025 15:08 Ответить
Саме *******, шо створюється верховенство електронного запису над паперовим. Чекаєм шо ТЦК будут на блок-пастє ізимать паспорт-кніжечку, она ж бо не електронна
показать весь комментарий
25.09.2025 15:09 Ответить
Наявність електронної трудової книжки дозволяє захистити інформацію у випадку втрати чи пошкодження паперової,-Фьодоров зуб дає що бази даних не хакнуть як і Дію.
показать весь комментарий
25.09.2025 15:08 Ответить
"Наявність електронної трудової книжки дозволяє захистити інформацію у випадку втрати чи пошкодження паперової"

А як же раніше обходились без електронної? І інформація була захищена, і втрачені книжки якось відновлювались...
показать весь комментарий
25.09.2025 15:12 Ответить
сейчас война, куча закрывающихся негосударственных фирм - прилетит ракета и будешь долго подтверждать свой 35 летний стаж... и пошлют тебя... спасение утопающих дело рук самих утопающих... молодым и слишком старым - это похер, а поколению 50-60 лет оочень даже нужно. чтобы и учебу и армию посчитали в страховой стаж.
показать весь комментарий
25.09.2025 15:17 Ответить
 
 