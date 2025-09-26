Украина и Дания подписали меморандум о "зеленом" обновлении агросектора
Украина и Дания запускают совместные инициативы для устойчивого развития агросектора и внедрения "зеленых" практик, сочетающих экономические и экологические цели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Меморандум о партнерстве в сфере устойчивого землепользования и "зеленого" обновления агросектора был подписан на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексеем Соболевым и министром зеленой трансформации Дании Еппе Бруусом.
"Меморандум с Данией переводит наше сотрудничество в практическую плоскость. Это и привлечение инвестиций в проекты "зеленого" восстановления, и развитие современного агросектора, а также шаг к более глубокой интеграции европейских стандартов в сфере климата и биоэкономики. Партнерство является еще одним шагом в экологизации нашей экономики - когда политики роста, инвестиции, аграрные и экологические цели работают как единая система", - отметил Алексей Соболев.
Документ предусматривает:
- внедрение многофункционального сельского хозяйства, которое учитывает экономические и климатические цели;
- совместные проекты для восстановления сельскохозяйственных цепей добавленной стоимости и инфраструктуры;
- развитие финансовых и налоговых стимулов для "зеленых" инициатив в сельском хозяйстве;
- природоориентированные решения для сокращения выбросов парниковых газов;
- поддержку фермеров через инновации, исследования и современные технологии.
Соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления и имеет целью увеличение экспорта украинской агропродукции в страны ЕС.
