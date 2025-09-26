РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости
220 5

Украина и Дания подписали меморандум о "зеленом" обновлении агросектора

Украина позаимствует у Дании опыт зеленого обновления агросектора

Украина и Дания запускают совместные инициативы для устойчивого развития агросектора и внедрения "зеленых" практик, сочетающих экономические и экологические цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Меморандум о партнерстве в сфере устойчивого землепользования и "зеленого" обновления агросектора был подписан на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексеем Соболевым и министром зеленой трансформации Дании Еппе Бруусом.

"Меморандум с Данией переводит наше сотрудничество в практическую плоскость. Это и привлечение инвестиций в проекты "зеленого" восстановления, и развитие современного агросектора, а также шаг к более глубокой интеграции европейских стандартов в сфере климата и биоэкономики. Партнерство является еще одним шагом в экологизации нашей экономики - когда политики роста, инвестиции, аграрные и экологические цели работают как единая система", - отметил Алексей Соболев.

Документ предусматривает:

  • внедрение многофункционального сельского хозяйства, которое учитывает экономические и климатические цели;
  • совместные проекты для восстановления сельскохозяйственных цепей добавленной стоимости и инфраструктуры;
  • развитие финансовых и налоговых стимулов для "зеленых" инициатив в сельском хозяйстве;
  • природоориентированные решения для сокращения выбросов парниковых газов;
  • поддержку фермеров через инновации, исследования и современные технологии.

Соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления и имеет целью увеличение экспорта украинской агропродукции в страны ЕС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Госпредприятие "Проскуровка" на Хмельнитчине обвиняет нардепа Лабазюка в рейдерском захвате. ВИДЕО

Автор: 

Дания (647) Украина (45132) экология (1614) Соболев Алексей (7) агрохолдинг (17)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора! Тисячу років чекали, і дочекались. Поки хтось там в 2014 кричав "Головне, що потрібно зробити, це озброїтись, і запобігти великій війні", прийшли люди, які мають другі цілі.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:35 Ответить
зелене?
все на міндіча та хламідію перепишуть?
показать весь комментарий
26.09.2025 11:35 Ответить
ВІД СЛОВА ЗЕЛЕНЕ🤮🤮🤮🤮💩💩💩💩
показать весь комментарий
26.09.2025 11:38 Ответить
Все заради цього:
"розвиток фінансових та податкових стимулів (тобто пільг та преференцій) для "зелених"..." Джерело: https://censor.net/ua/n3576287
показать весь комментарий
26.09.2025 11:46 Ответить
Кошового в аграрії запишуть ? Країна загине від голоду.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:09 Ответить
 
 