Нардеп Лабазюк обвиняется в рейдерстве
2 062 22

Госпредприятие "Проскуровка" на Хмельнитчине обвиняет нардепа Лабазюка в рейдерском захвате. ВИДЕО

И.о. директора ГП "Опытное хозяйство "Проскуровка" НААН Украины Евгений Добрянский обвиняет в рейдерском захвате госпредприятия в Хмельницкой области народного депутата Сергея Лабазюка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

После обращения Добрнского к президенту, генпрокурору, Верховной Раде и правительству по поводу рейдерского захвата госпредприятия Хмельнитчину посетили журналисты-расследователи. Они утверждают, что стали свидетелями кражи пшеницы с государственных полей.

Добрянский настаивает, что вывозят пшеницу люди народного депутата, члена аграрного комитета Верховной Рады Сергея Лабазюка. Камеры журналистов зафиксировали номерные знаки техники и лица титушек. Ими оказались те же лица, которые ранее штурмовали госпредприятие и избивали работников.

По словам и.о. директора "Проскуровки", когда предприятие стало прибыльным и начало восстанавливаться, директора отстранили, документы уничтожили, технику вывезли, а людей избили. Уже сейчас убытки оцениваются в десятки миллионов гривен, техника, купленная госпредприятием в рассрочку, теперь работает на полях агрокомпании "Витагро", фактическим владельцем которой является нардеп Лабазюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Направлено в суд дело нардепа Лабазюка, который пытался подкупить Кубракова и Найема, - САП

Чем известен нардеп Лабазюк?

В ноябре 2023 года нардепу Сергею Лабазюку сообщили о подозрении. Его уличили в попытке дать взятку министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

По данным следствия, нардеп в сговоре с директором частной компании предложил топ-чиновникам взятку за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которые выполняло подконтрольное им предприятие. Предлагаемая сумма взятки должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования. В дальнейшем злоумышленники передали часть этой суммы в размере $150 тыс.

Высший антикоррупционный суд 28 ноября 2023 года арестовал Лабазюка с залогом в 40 млн грн, в тот же день залог внесли, и он вышел из-под стражи. В мае 2024 года дело в отношении Лабазюка и его сообщника - директора частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова - передали в суд.

Нічого нового - розширяється - росте
показать весь комментарий
19.08.2025 21:46 Ответить
Ха-ха, оманці рахують дні на зьїоб.
показать весь комментарий
19.08.2025 21:48 Ответить
Поки Зеленський в цій країні нічого доброго не буде. Скоро і він і Єрмак будуть рейдерством займатися !
показать весь комментарий
19.08.2025 21:49 Ответить
Давно тим займаються, лише не власноруч. Але масштаби такі, що Овоч себе шльопером відчуває.
показать весь комментарий
19.08.2025 22:22 Ответить
Швидше за все, так воно і є і буде.
показать весь комментарий
19.08.2025 22:37 Ответить
Ліквідувати всі застави для депутатів,чиновників,співробітників правоохоронних органів.За злочини,здійсненні посадовими особами,представниками влади повинна бути посилена відповідальність.
показать весь комментарий
19.08.2025 21:54 Ответить
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.»

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського.
показать весь комментарий
19.08.2025 22:06 Ответить
Виконано!
показать весь комментарий
19.08.2025 22:07 Ответить
Анархія й свавілля - ******* "конституція" України!
показать весь комментарий
19.08.2025 22:01 Ответить
Рідкісна мразота ця депутана
показать весь комментарий
19.08.2025 22:08 Ответить
Чого розкричалися? Все нормально, кого вибирали - той і наводить порядки. Це представник партії "За майбутнє Бені", його ж вам вибирали не американці? А "майбох" брат "слуг" у Верховній Раді.
показать весь комментарий
19.08.2025 22:10 Ответить
Вішати треба, отих, з корочками купленими, рейдерів привладних!!
Сирійці, давно вже, у такий спосіб, ведуть дієву ЛЮСТРАЦІЮ!!
Жодного зриву чи Рецедиву! І набагато дешевше, ніж утримання, цілої свори структур, з керовніками та ОКЛАДАМИ!
показать весь комментарий
19.08.2025 22:12 Ответить
Після звернення Добр( )нського до президента, генпрокурора, Верховної Ради та уряду з приводу рейдерського захоплення держпідприємства, Хмельниччину відвідали журналісти-розслідувачі. Вони стверджують, що стали свідками крадіжки пшениці з державних полів. Джерело: https://censor.net/ua/v3569524
показать весь комментарий
19.08.2025 22:13 Ответить
На концерт до кобздона цю курву. Квиток не такий дорогий.
показать весь комментарий
19.08.2025 22:18 Ответить
Тітушки Лабазюка найняті з "Авангарда". Відомий в Хмельницькому спортклуб ще з дев'яностих років. Постачав "биків" різним рекетирським угрупуванням не тільки у Хмельницькому, а й по Україні.
І що, СБУ, нацполіція про це не знають?!!
Данунах!
І в темі, і в долі...
До речі, "URD- українські дороги" локаційно знаходяться на одній площі з "Вітагро", хімзаводом "Bayton" на землях МОУ, незаконно віджатих у держави за сприяння голови обласної ради Хмельницького В. Лабазюк - дружини цього хабарника.
Це є еталонний, хрестоматійний приклад злочинного зрощення корупційної влади та злочинного бізнесу.
показать весь комментарий
19.08.2025 22:24 Ответить
а де ж могутні зельоні не навчені воювати мусора клименка ? ))
показать весь комментарий
19.08.2025 22:25 Ответить
Де-де в долі !!
показать весь комментарий
19.08.2025 22:27 Ответить
Рафінована сволота, цей ублюдошний, гляньте лишень на його морду ліца, науку фізіогноміку ніхто не відміняв🤔🧐😁 До речі, його жіночка голова обласної ради, совпадєніє... не думаю...Купив цей чмирь тепле місце, не дорого забашляв місцевим недодепутатам, для нього пару штук американських гривень - це сльози, а нашим продажним тварюкам вже радість. Дивлячись на це благородне сімейство сімейство, таку собі солодку парочку, мимоволі окутує ностальгія і жаль за тим самим СРСР, в ті часи таке чмо як лабазючка в обласній раді з її умішком максимум, що могла це б посуду мити в облвиконкомівській столовій, а максимум поступила на маляра-штукатура, що розташовано і зараз напроти головного корпусу Хмельницького національного університету, в ті часи ХТІПО (Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування), в народі називали штельмашня, де готували шевців з вищою освітою😁 А зараз це опудало нова еліта,- тьфу ***, хоча який нарід така і еліта, - жеріть, шановні недогромадяни та не вдасться, хоча краще б усі подавались, країна неляканих дурнів, не дивуйтесь, що вас сцяними ганчірками по морді починають лупити,- заслужили, як дбаєте так і маєте, дбл.блд. 😝😝😝😝😜🤪🤕🤡🤮🤮🤮
показать весь комментарий
19.08.2025 22:30 Ответить
А де ТЦК?) А де оці "захисники" ТЦК, які піною харкають, що усі мають обов'язок захищати країну. Чи на ГО "тітушня", де у кожного другого кулемет, закони та обов'язки громадян не діють?)
показать весь комментарий
19.08.2025 22:34 Ответить
Віолета Лабазюк, дружина нардепа С.Лабазюка - лідерка Хмельницького регіонального осередку жіночого руху партії «За Майбутнє», керівник Хмельницького обласного благодійних фондів "Благодійний фонд Сергія Лабазюка " та "Ми Поруч". У жовтні 2020 року обрана депутатом Хмельницької обласної ради від партії «За Майбутнє». Обрана в складі коаліцї «За Майбутнє» (13), "Слуга урода" (10), та «За конкретні справи» (містечкова кишенькова партія іншого олігарха-нардепа Гереги, 10 депутатів) головою Хмельницької обласної ради, за неї проголосувало мінімально необхідні 33 депутати в складі коаліції.
показать весь комментарий
19.08.2025 22:54 Ответить
Поки ці під@ри не будуть повішані нічого не зміниться у цьому шапітолію ....
показать весь комментарий
19.08.2025 23:03 Ответить
От якби ви усі пожерли одне одного!
показать весь комментарий
19.08.2025 23:06 Ответить
 
 