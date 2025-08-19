Госпредприятие "Проскуровка" на Хмельнитчине обвиняет нардепа Лабазюка в рейдерском захвате. ВИДЕО

И.о. директора ГП "Опытное хозяйство "Проскуровка" НААН Украины Евгений Добрянский обвиняет в рейдерском захвате госпредприятия в Хмельницкой области народного депутата Сергея Лабазюка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

После обращения Добрнского к президенту, генпрокурору, Верховной Раде и правительству по поводу рейдерского захвата госпредприятия Хмельнитчину посетили журналисты-расследователи. Они утверждают, что стали свидетелями кражи пшеницы с государственных полей.

Добрянский настаивает, что вывозят пшеницу люди народного депутата, члена аграрного комитета Верховной Рады Сергея Лабазюка. Камеры журналистов зафиксировали номерные знаки техники и лица титушек. Ими оказались те же лица, которые ранее штурмовали госпредприятие и избивали работников.

По словам и.о. директора "Проскуровки", когда предприятие стало прибыльным и начало восстанавливаться, директора отстранили, документы уничтожили, технику вывезли, а людей избили. Уже сейчас убытки оцениваются в десятки миллионов гривен, техника, купленная госпредприятием в рассрочку, теперь работает на полях агрокомпании "Витагро", фактическим владельцем которой является нардеп Лабазюк.

Чем известен нардеп Лабазюк?

В ноябре 2023 года нардепу Сергею Лабазюку сообщили о подозрении. Его уличили в попытке дать взятку министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

По данным следствия, нардеп в сговоре с директором частной компании предложил топ-чиновникам взятку за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которые выполняло подконтрольное им предприятие. Предлагаемая сумма взятки должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования. В дальнейшем злоумышленники передали часть этой суммы в размере $150 тыс.

Высший антикоррупционный суд 28 ноября 2023 года арестовал Лабазюка с залогом в 40 млн грн, в тот же день залог внесли, и он вышел из-под стражи. В мае 2024 года дело в отношении Лабазюка и его сообщника - директора частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова - передали в суд.