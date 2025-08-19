УКР
Нардепа Лабазюка звинувачують у рейдерстві
Держпідприємство "Проскурівка" на Хмельниччині звинувачує нардепа Лабазюка у рейдерському захопленні. ВIДЕО

В.о. директора ДП "Дослідне господарство "Проскурівка" НААН України Євген Добрянський звинувачує у рейдерському захопленні держпідприємства на Хмельниччині народного депутата Сергія Лабазюка.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Після звернення Добрнського до президента, генпрокурора, Верховної Ради та уряду з приводу рейдерського захоплення держпідприємства, Хмельниччину відвідали журналісти-розслідувачі. Вони стверджують, що стали свідками крадіжки пшениці з державних полів. 

Добрянський наполягає, що вивозять пшеницю люди народного депутата, члена аграрного комітету Верховної Ради Сергія Лабазюка. Камери журналістів зафіксували номерні знаки техніки і обличчя тітушок. Ними виявились ті самі особи, які раніше штурмували держпідприємство та били працівників. 

За словами в.о. директора "Проскурівки", коли підприємство стало прибутковим і почало відновлюватись, директора відсторонили, документи знищили, техніку вивезли, а людей побили. Вже зараз збитки оцінюються в десятки мільйонів гривень, техніка куплена держпідприємством у розстрочку тепер працює на полях агрокомпанії "Вітагро", фактичним власником якої є нардеп Лабазюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скеровано до суду справу нардепа Лабазюка, який намагався підкупити Кубракова та Найєма, - САП

Чим відомий нардеп Лабазюк?

У листопаді 2023 року нардепу Сергію Лабазюку повідомили про підозру. Його викрили на спробі дати хабар міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

За даними слідства, нардеп у змові з директором приватної компанії запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм підприємство. Пропонована сума хабаря мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. У подальшому зловмисники передали частину цієї суми у розмірі $150 тис.

Вищий антикорупційний суд 28 листопада 2023 року заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн, того ж дня заставу внесли і він вийшов з-під варти. У травні 2024 року справу щодо Лабазюка та його спільника – директора приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова – передали до суду.

Топ коментарі
+14
Поки Зеленський в цій країні нічого доброго не буде. Скоро і він і Єрмак будуть рейдерством займатися !
19.08.2025 21:49 Відповісти
+11
Ха-ха, оманці рахують дні на зьїоб.
19.08.2025 21:48 Відповісти
+9
Нічого нового - розширяється - росте
19.08.2025 21:46 Відповісти
Нічого нового - розширяється - росте
19.08.2025 21:46 Відповісти
Ха-ха, оманці рахують дні на зьїоб.
19.08.2025 21:48 Відповісти
Поки Зеленський в цій країні нічого доброго не буде. Скоро і він і Єрмак будуть рейдерством займатися !
19.08.2025 21:49 Відповісти
Давно тим займаються, лише не власноруч. Але масштаби такі, що Овоч себе шльопером відчуває.
19.08.2025 22:22 Відповісти
Швидше за все, так воно і є і буде.
19.08.2025 22:37 Відповісти
Ліквідувати всі застави для депутатів,чиновників,співробітників правоохоронних органів.За злочини,здійсненні посадовими особами,представниками влади повинна бути посилена відповідальність.
19.08.2025 21:54 Відповісти
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.»

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського.
19.08.2025 22:06 Відповісти
Виконано!
19.08.2025 22:07 Відповісти
Анархія й свавілля - ******* "конституція" України!
19.08.2025 22:01 Відповісти
Рідкісна мразота ця депутана
19.08.2025 22:08 Відповісти
Чого розкричалися? Все нормально, кого вибирали - той і наводить порядки. Це представник партії "За майбутнє Бені", його ж вам вибирали не американці? А "майбох" брат "слуг" у Верховній Раді.
19.08.2025 22:10 Відповісти
Вішати треба, отих, з корочками купленими, рейдерів привладних!!
Сирійці, давно вже, у такий спосіб, ведуть дієву ЛЮСТРАЦІЮ!!
Жодного зриву чи Рецедиву! І набагато дешевше, ніж утримання, цілої свори структур, з керовніками та ОКЛАДАМИ!
19.08.2025 22:12 Відповісти
Після звернення Добр( )нського до президента, генпрокурора, Верховної Ради та уряду з приводу рейдерського захоплення держпідприємства, Хмельниччину відвідали журналісти-розслідувачі. Вони стверджують, що стали свідками крадіжки пшениці з державних полів. Джерело: https://censor.net/ua/v3569524
19.08.2025 22:13 Відповісти
На концерт до кобздона цю курву. Квиток не такий дорогий.
19.08.2025 22:18 Відповісти
Тітушки Лабазюка найняті з "Авангарда". Відомий в Хмельницькому спортклуб ще з дев'яностих років. Постачав "биків" різним рекетирським угрупуванням не тільки у Хмельницькому, а й по Україні.
І що, СБУ, нацполіція про це не знають?!!
Данунах!
І в темі, і в долі...
До речі, "URD- українські дороги" локаційно знаходяться на одній площі з "Вітагро", хімзаводом "Bayton" на землях МОУ, незаконно віджатих у держави за сприяння голови обласної ради Хмельницького В. Лабазюк - дружини цього хабарника.
Це є еталонний, хрестоматійний приклад злочинного зрощення корупційної влади та злочинного бізнесу.
19.08.2025 22:24 Відповісти
а де ж могутні зельоні не навчені воювати мусора клименка ? ))
19.08.2025 22:25 Відповісти
Де-де в долі !!
19.08.2025 22:27 Відповісти
Рафінована сволота, цей ублюдошний, гляньте лишень на його морду ліца, науку фізіогноміку ніхто не відміняв🤔🧐😁 До речі, його жіночка голова обласної ради, совпадєніє... не думаю...Купив цей чмирь тепле місце, не дорого забашляв місцевим недодепутатам, для нього пару штук американських гривень - це сльози, а нашим продажним тварюкам вже радість. Дивлячись на це благородне сімейство сімейство, таку собі солодку парочку, мимоволі окутує ностальгія і жаль за тим самим СРСР, в ті часи таке чмо як лабазючка в обласній раді з її умішком максимум, що могла це б посуду мити в облвиконкомівській столовій, а максимум поступила на маляра-штукатура, що розташовано і зараз напроти головного корпусу Хмельницького національного університету, в ті часи ХТІПО (Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування), в народі називали штельмашня, де готували шевців з вищою освітою😁 А зараз це опудало нова еліта,- тьфу ***, хоча який нарід така і еліта, - жеріть, шановні недогромадяни та не вдасться, хоча краще б усі подавались, країна неляканих дурнів, не дивуйтесь, що вас сцяними ганчірками по морді починають лупити,- заслужили, як дбаєте так і маєте, дбл.блд. 😝😝😝😝😜🤪🤕🤡🤮🤮🤮
19.08.2025 22:30 Відповісти
А де ТЦК?) А де оці "захисники" ТЦК, які піною харкають, що усі мають обов'язок захищати країну. Чи на ГО "тітушня", де у кожного другого кулемет, закони та обов'язки громадян не діють?)
19.08.2025 22:34 Відповісти
Віолета Лабазюк, дружина нардепа С.Лабазюка - лідерка Хмельницького регіонального осередку жіночого руху партії «За Майбутнє», керівник Хмельницького обласного благодійних фондів "Благодійний фонд Сергія Лабазюка " та "Ми Поруч". У жовтні 2020 року обрана депутатом Хмельницької обласної ради від партії «За Майбутнє». Обрана в складі коаліцї «За Майбутнє» (13), "Слуга урода" (10), та «За конкретні справи» (містечкова кишенькова партія іншого олігарха-нардепа Гереги, 10 депутатів) головою Хмельницької обласної ради, за неї проголосувало мінімально необхідні 33 депутати в складі коаліції.
19.08.2025 22:54 Відповісти
Поки ці під@ри не будуть повішані нічого не зміниться у цьому шапітолію ....
19.08.2025 23:03 Відповісти
От якби ви усі пожерли одне одного!
19.08.2025 23:06 Відповісти
 
 