Держпідприємство "Проскурівка" на Хмельниччині звинувачує нардепа Лабазюка у рейдерському захопленні. ВIДЕО

В.о. директора ДП "Дослідне господарство "Проскурівка" НААН України Євген Добрянський звинувачує у рейдерському захопленні держпідприємства на Хмельниччині народного депутата Сергія Лабазюка.

Після звернення Добрнського до президента, генпрокурора, Верховної Ради та уряду з приводу рейдерського захоплення держпідприємства, Хмельниччину відвідали журналісти-розслідувачі. Вони стверджують, що стали свідками крадіжки пшениці з державних полів.

Добрянський наполягає, що вивозять пшеницю люди народного депутата, члена аграрного комітету Верховної Ради Сергія Лабазюка. Камери журналістів зафіксували номерні знаки техніки і обличчя тітушок. Ними виявились ті самі особи, які раніше штурмували держпідприємство та били працівників.

За словами в.о. директора "Проскурівки", коли підприємство стало прибутковим і почало відновлюватись, директора відсторонили, документи знищили, техніку вивезли, а людей побили. Вже зараз збитки оцінюються в десятки мільйонів гривень, техніка куплена держпідприємством у розстрочку тепер працює на полях агрокомпанії "Вітагро", фактичним власником якої є нардеп Лабазюк.

Чим відомий нардеп Лабазюк?

У листопаді 2023 року нардепу Сергію Лабазюку повідомили про підозру. Його викрили на спробі дати хабар міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

За даними слідства, нардеп у змові з директором приватної компанії запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм підприємство. Пропонована сума хабаря мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. У подальшому зловмисники передали частину цієї суми у розмірі $150 тис.

Вищий антикорупційний суд 28 листопада 2023 року заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн, того ж дня заставу внесли і він вийшов з-під варти. У травні 2024 року справу щодо Лабазюка та його спільника – директора приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова – передали до суду.