Опалювальний сезон: На 40% об’єктів теплопостачанння в Україні досі не усунули порушення

Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) перед початком опалювального сезону провела попередні огляди 3 495 енергетичних об'єктів, зокрема 875 джерел теплової енергії, 439 теплових пунктів із приєднаними мережами та 2181 систему теплоспоживання, серед яких об'єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи, дитячі садки.

Як ідеться в повідомленні Держенергонагляду, за результатами моніторингів виявлено низку порушення вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Найпоширеніші з них свідчать про потребу підвищення дисципліни технічної експлуатації, оновлення обладнання та ретельнішого дотримання нормативів безпеки.

Серед найпоширеніших порушень:

пошкоджена або відсутня теплова ізоляція теплових мереж, що призводить до значних тепловтрат і перевитрати енергоносіїв;

не проведено технічне обслуговування чи заміну запірної арматури, що може ускладнити оперативне реагування під час аварійних ситуацій;

відсутній або несправний контрольно-вимірювальний інструмент (манометри, термометри) у теплових пунктах, що унеможливлює точний контроль параметрів теплоносія;

не проводяться гідравлічні випробування вузлів керування та систем опалення, необхідні для перевірки щільності та міцності трубопроводів перед запуском тепла тощо.

За результатами обстежень керівникам підприємств надано рекомендації із переліком невідкладних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків.

Станом на початок жовтня усунуто вже понад 60% від загальної кількості виявлених порушень, а роботи з приведення об’єктів у належний стан тривають.

У Держенергонагляді наголосили, що більшість виявлених проблем виникають через несвоєчасне виконання планово-попереджувальних робіт, зношеність обладнання та відсутність належної документації. Водночас, на підприємствах, які системно підходять до питань підготовки та експлуатації теплових установок, такі недоліки поодинокі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів визначив тривалість наступного опалювального періоду з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Однак це визначення умовне й у минулі роки не впливало на фактичний початок опалювального сезону, який має розпочинатися за рішенням місцевої влади, залежно від середньодобової температури повітря.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що через важку ситуацію в енергетиці опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, втім одночасно по всій Україні.

Мер Львова Андрій Садовий також заявив, що місто на кілька тижнів відкладає початок опалювального сезону черед обстріли Росії.