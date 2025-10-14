"Укрпошта" запускає власну мережу поштоматів. Вони зможуть працювати без світла та зв’язку

"Укрпошта" запускає власну мережу поштоматів, і перші 100 одиниць будуть встановлені вже цього року.

Як повідомили в компанії, 70 поштоматів буде всповлено а Києві, а 30 – в Одесі.

Український виробник Modern Expo виграв тендер і був єдиним учасником.

"Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й зв'язку). Відтак, отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок "Укрпошта 2.0" (він уже є в App Store та Google Play)", – розповіли в "Укрпошті".

Там додали, що вже наступного року поштомати з'являться по всій Україні.

Як повідомлялося, в середині вересня новий мобільний застосунок "Укрпошти" з'явився у магазинах додатків App Store і Google Play.

До того стало відомо, що "Укрпошту" було визнано однією з найкращих пошт світу на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї. Український поштовий оператор отримав нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить") за найшвидший прогрес за Індексом розвитку поштового зв’язку (2IPD).