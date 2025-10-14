Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Позиція

Суд неодноразово підтверджував, що Favbet у повному обсязі та своєчасно платить податки, – заява

Група компаній Favbet у повному обсязі та своєчасно виконує всі свої податкові зобов'язання. Діяльність компанії є законною, прозорою та відповідає всім вимогам українського законодавства.

Як ідеться в заяві компанії, цей факт неодноразово підтверджувався рішеннями українських судів, які визнавали дії Favbet правомірними, а претензії податкових органів  безпідставними та необґрунтованими.

Протягом останніх років Державна податкова служба неодноразово ініціювала позови проти компанії, і всі ці спроби завершувалися програшем Держподаткової.

Кожного разу суди, розглядаючи справи у відкритому та змагальному процесі, підтверджували відсутність порушень і надавали діям компанії належну правову оцінку.

"Сьогодні ми є свідками чергової спроби податкової служби здійснити тиск на Favbet, ініціювавши ще один позов за аналогічними підставами, які вже були розглянуті судами та визнані необґрунтованими", – повідомили в компанії.

Favbet із повагою ставиться до судових рішень і виконає остаточне рішення суду в повному обсязі.

"Водночас ми фіксуємо спроби тиску на суд шляхом поширення в медіа замовних публікацій, що мають на меті дискредитацію компанії та спотворення реальної картини судового процесу. Закликаємо представників медіа не втягуватися у судові процеси, не порушувати основоположні норми Конституції України щодо незалежності судової влади та не допустити незаконного впливу на правосуддя й дати можливість судам ухвалити неупереджене, об'єктивне та добросовісне рішення відповідно до норм законів", – сказано в заяві.

Favbet продовжує працювати відповідально, забезпечуючи мільярдні надходження до Державного бюджету України та підтримуючи розвиток легального грального бізнесу, який є важливою складовою української економіки.

Нагадаємо, в Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн користувачів, а п'ятьом порушникам виписано штрафи на суму 24 млн грн.

У середині вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що оновлює правила ліцензування у сфері азартних ігор. Державне агентство "ПлейСіті" розпочало видачу ліцензій учасникам грального ринку.

"... і всі ці спроби завершувалися програшем Держподаткової." Джерело: https://censor.net/n3579716
🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.10.2025 21:21 Відповісти
"рукі прочь от фавбєт"
малюємо картонки та після роботи під франка!
ааа.....
придумайте кричалки, бо я щось не дуже.
показати весь коментар
14.10.2025 21:27 Відповісти
Гетьманцев і чесна сплата податків, це абсолютно не сумісні речі!!!
показати весь коментар
14.10.2025 21:40 Відповісти

