ЄС знизить або скасує мита на українські молочні продукти, фрукти, овочі та м’ясо

Європейський Союз погодився знизити або скасувати митні збори на низку продовольчих товарів з України: молочну продукцію, свіжі фрукти й овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати.

Рішення ухвалили після досягнення 30 червня попередньої угоди між Європейською комісією та Україною про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, повідомили в Раді ЄС.

Люкке Расмуссен – міністр закордонних справ Данії, яка наразі головує у Раді ЄС, наголосив, що Україні потрібно допомагати не тільки у військовому та фінансовому плані, а й шляхом лібералізації торгівлі. За його словами, від скасування торговельних мит виграє як Україна, так і ЄС. Це також сприятиме подальшій інтеграції України до Євросоюзу.

Доступ на європейський ринок "найчутливіших продуктів", таких як цукор, м’ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишатиметься обмеженим.

"Напередодні посли ЄС підтримали оновлену версію угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. Маю надію, що це додасть більше розуміння у договірних відносинах між виробниками молока та переробними підприємствами. Дякую перемовникам від уряду України що довели справу до позитивного рішення", – прокоментував подію виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур.

Читайте також: Як Україні перевершити Європу у виробництві молока