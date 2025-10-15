МВФ попередив про ризик нового стрибка світових цін на продовольство

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив, що ймовірне посилення кліматичного явища Ла-Нінья у четвертому кварталі може розвернути нинішній тренд на падіння світових цін на продукти харчування.

Ризики пов’язані з посухами або паводками у ключових регіонах виробництва та можливими експортними обмеженнями, повідомляється у жовтневому World Economic Outlook МВФ.

Зазначається, що з березня по серпень 2025 року індекс цін на продукти харчування та напої МВФ знизився на 4,8%. Найбільший внесок дали кава, зернові та цукор – падіння цін на ці продукти обумовили рекордні врожаї і слабший попит.

Зокрема, зернові подешевшали на 11,1% завдяки високим прогнозам і врожаям у США, Бразилії та Аргентині. Кава втратила 16,7% після поліпшення перспектив збору в Бразилії та на тлі невизначеності щодо тарифної політики США. Ціни на кукурудзу знизилися на 11,9% через рекордний бразильський урожай у другому кварталі та сприятливу погоду в США.

Короткочасні збої в торгівлі спричинили серпневий відскок цін після запровадження Вашингтоном нових тарифів щодо Бразилії. Ефект виявився тимчасовим, але показав чутливість ринку до торговельних рішень.

МВФ попереджає, що охолодження поверхневих вод Тихого океану в фазі Ла-Нінья може змістити баланс пропозиції через погодні аномалії. Додатковий проінфляційний ризик – експортні обмеження, які зменшують міжнародну пропозицію навіть за низьких внутрішніх цін у країнах-експортерах.

За даними FAO, індекс цін на продовольство у вересні 2025 року становив 128,8 пункта - на 0,7% нижче порівняно з серпнем (129,7 пункта). Показник на 3,4% вищий, ніж у вересні 2024 року, але на 19,6% нижчий за пік березня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що через заморозки та інші погодні ризики фермери в Україні цього сезону втратили близько 50% врожаю ягід.

Водночас ті виробники, які зберегли урожай та мали ринки збуту, змогли заробити рекордно добре.