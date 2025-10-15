Реклама українських брендів вперше з’явиться на Netflix

Українська компанія Netpeak стала першим в Україні агентством, яке офіційно запускає диджитал-рекламу українських брендів на Netflix через Amazon DSP.

Компанія позиціонує інструмент як спосіб масштабування на глобальних ринках, повідомляє співзасновник та СЕО компанії Артем Бородатюк.

Йдеться про програмну закупівлю показів - через алгоритми, дані та автоматизацію, а не прямі ручні розміщення на платформі. За заявою компанії, до кінця 2025 року Netflix інтегрується в екосистему Amazon STV, що відкриє партнерам Amazon програмний доступ до інвентарю.

Кампанії можна запускати в щонайменше 12 країнах, зокрема у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Німеччині, Австралії, Японії, Бразилії та Мексиці. Через Amazon DSP реклама паралельно може виходити й на інші підключені платформи - Prime Video, Freevee, Twitch, Roku та інші.

Netflix має аудиторію понад 300 млн підписників. Netpeak стверджує, що програмна модель забезпечує точне таргетування та прозору аналітику. Мінімальний бюджет кампанії - від $30 000 на інвентар Amazon DSP, куди входить не лише Netflix.

